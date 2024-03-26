Luka Doncic'ten dikkat çeken Fenerbahçe tahmini!

Yayınlanma: 26.03.2024 - 12:58

Güncelleme: 26.03.2024 - 12:58

Dallas Mavericks yıldızı Luka Doncic, EuroLeague Final-Four tahminlerini paylaştı ve şampiyonun, eski takımı Real Madrid olacağını söyledi.

Normal sezonu sona yaklaşan EuroLeague'de play-in ve play-off maçlarıyla ilgili şimdiden bazı tahminler paylaşılmaya başlandı.

EUROLEAGUE FAVORİSİNİ AÇIKLADI

Bu kişiler arasında, oynadığı dönemde Final Four'u kazanmış olan şimdiki Mavs süperstarı Doncic de vardı.

Doncic'in EuroLeague hakkındaki tahminleri şu şekilde:

"Real Madrid, Olympiakos, Fenerbahçe ve Panathinaikos. Kazanan ise tabii ki Real Madrid olacak."

Final Four maçları, 24-26 Mayıs tarihleri arasında Berlin'de oynanacak.