Trabzonspor - Fenerbahçe maçında sahaya girmişlerdi: Tutuklanan 5 taraftarın itirazına ret!
Süper Lig’in 30. haftasında 17 Mart günü oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin 5 taraftarın tutuklanma kararına yapılan itiraz Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği’nce reddedildi.
Fenerbahçe’nin deplasmanda Trabzonspor’u 3-2 mağlup ettiği karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Türk futbol tarihine geçen olaylar yaşandı.
Sarı-lacivertli futbolcuların galibiyet sevinci sırasında bazı bordo-mavili taraftarlar sahaya girerek Fenerbahçeli futbolculara saldırdı. Çıkan olaylar sonrasında kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, 13 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.
İTİRAZA RET YANITI
Emniyetteki işlemlerinin ardından 20 Mart günü adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, sahaya ilk giren maskeli H. Ç. ile M. H. K., K. O., O. B., ‘Basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan, elindeki korner direği silah sayılan E. T. ise ‘Silahlı basit yaralamaya teşebbüs’ suçundan tutuklandı.
Tutuklamalar sonrası söz konusu şahısların avukatları Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği’ne tutuklama kararlarına itirazda bulunurken, müvekkillerinin de Fenerbahçeli futbolcularca darp edildiğini ve olayın mağduru olduklarını ifade ederek itham edilen suçun karşılığının hapis cezası olmadığını kaydettiler. Tutuklama kararının orantısız olduğunu belirten avukatların itirazlarını Trabzon 4. Asliye Ceza Hakimliği itirazın reddi ve 5 taraftarın mevcut tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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