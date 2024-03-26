Hugh Dallas ile Abdulkadir Bitigen'in konuşması gündem olmuştu: Fenerbahçe'den ilk tepki!
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ile hakem Abdulkadir Bitigen arasında geçen konuşmanın yer aldığı video hakkında açıklama yaptı. Dündar, Abdulkadir Bitigen ile Özgür Yankaya'nın istifa etmesi gerektiğini belirtti.
Galatasaray - Antalyaspor maçını yöneten hakem Abdulkadir Bitigen'in Merkez Hakem Kurulu eğitimcisi Hugh Dallas ve VAR Eğitim Danışmanı Pawel Gil ile yaptığı konuşma sosyal medyaya düştü.
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, bu konuşmalarla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"ÖZÜR DİLEYİP HAKEMLİĞİ BIRAKIRLAR"
Dündar yaptığı paylaşımda, "Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya eğer onurlu insanlarsa, ligin kaderini belirleyen (gerekçesini açıklayamadıkları) o yanlış kararları nedeniyle bugün spor kamuoyundan özür dileyip hakemliği bırakırlar!" ifadelerini kullandı.
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