Ali Koç, Jose Mourinho'nun gönderilme sebebini açıkladı! 'Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç katıldığı bir organizasyonda, Jose Mourinho'nun ayrılığı ve seçim hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Yıllardır Fenerbahçe’nin borçlarını ödüyorsunuz, Kulübümüzün 347 milyon Euro’luk finansal borcunu 69 milyon Euro’ya indirdiniz. Hayatınız boyunca yaşamadığınız bu borç kabusunu yaşamak nasıl bir duyguydu?"

"Doğrudur. Yarın çalışanların ve sporcuların maaşını nasıl ödeyeceğiz diye uyuyamadığım geceler oldu. Uyku haplarıyla tanıştım. Ama sonunda başardık. Fenerbahçe için önemli olan borçsuz olmak değil, mali bağımsızlıktır. Yani istediğini yapma ve istediğin zaman borçlanma lüksüne sahip olmaktır. Ki artık buna sahibiz.”

"Başkanım pek para harcamayı sevmiyorsunuz. Skriniar’ı 20 milyon Euro’ya değil de 8 milyon Euro’ya almak için direndiniz. Sonra hasta yatağınızda bir gecede 100 milyon Euro harcadınız. Acaba siz hastayken biri kartınızı mı ele geçirdi? Ya da hesabınızdan 100 milyon Euro çekilse hisseder miydiniz?"

"Hesabımızdan 100 milyon Euro çekildiğinde hissetmeyecek bir lüksümüz olsaydı keşke. Fenerbahçe’nin borcu olmazdı!"

MOURINHO'NUN G ÖNDER İLME SEBEBİ

"Mourinho’yu neden gönderdik? İlk kez burada açıklıyorum. Acı bir ayrılık. Kimyamız uyuşuyordu, başarıları ortada. Onu buraya getirebilmek bile büyük başarıydı. Her şeyden öte dost olduğum biriyle ayrılmak zordu. Hocamızı getirirken defans ağırlıklı oynadığını biliyorduk. Ama sezon sonunda daha baskın oynamamız gerektiğini konuştuk. 99 golle 99 puan toplamaktır bizim genetiğimiz. Benfica’ya elenmek sorun değil ama elenme şeklimiz kabul edilemez. Bu da bana geçen yılın futbolunun devam edeceğini hissettirdi. Geldiğimiz nokta itibarıyla bu kadronun daha iyi futbol oynayacağına inandığımız için yolları ayırdık. Bu futbol Avrupa’da iş yapar ama Türkiye’de çoğu maçta ezip geçmemiz gerekiyor. Her maçta geriye düşüp öne geçmek için çırpınıyoruz."

SE Ç İM HAKKINDA A ÇIKLAMA

"Siz de çok yakışıklısınız başkanım. Saadettin Bey de çok yakışıklı! Peki biz neden size oy verelim?"

"O daha yakışıklı, daha fit! Ama en güzel soruyu en sona saklamışsın. Neden bana oy versinler? Şunu düşünsünler; yeni bir macera mı, yoksa tohumların vereceği meyvelerle yeni yatırımlarla, yeni atılımlarla yola devam etmek mi? Yönetim kurullarına da bakıp incelesinler. Yani o kudret kimde var? O büyük yatırımları kim daha iyi yapabilir, bunu bir düşünsünler."