Ali Koç mazbata töreninde açıkladı: 'Türkiye'de bir ilk olacak'

Yayınlanma: 28.06.2024 - 13:00

Güncelleme: 28.06.2024 - 13:00

Fenerbahçe'de 8-9 Haziran'da gerçekleşen seçimin ardından göreve gelen kurullar mazbatalarını aldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, mazbata töreninde açıklamalarda bulundu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kurullarının değerli Başkan ve Kurul Üyeleri, Sevgili Vefa Bey Başkanım, Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım hepiniz saygı ve sevgiyle kucaklıyorum, güzel bir yaz akşamında milli takımımızın müthiş bir zaferi sonrasında güzel bir aile toplantısında sizlerle beraber olmaktan dolayı ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarım son derece mutluyuz. Zahmet edip katıldığınız için de hepinize ayrı ayrı teşekkür ederiz. Ve inşallah önümüzdeki 3 sene boyunca bu ve bundan sonra ki yapacağımız pek çok toplantının, pek çok birlik ve beraberliğin keyifli anlarının başlangıcı olur diye temenni ediyorum."

"SİZLERİN SAYESİNDE 3. KEZ BAŞKANIM"

"Bugün, bir önceki dönem kurullarda hizmet etmiş ama bu dönem hizmet etmeyecek arkadaşlarımız ve bundan sonraki 3 yıllık dönemde biraz sonra mazbatalarını alacak arkadaşlarımızla beraberiz. 49 kişi var, şu an katılım 46 yani yeni dönemde hizmet edecek 3 kişi katılamadılar. Plaket alacak bir önceki kurul üyelerinden de 17 kişiler, onlardan 6 kişi katılamadı, 11 kişi burada. Yönetim Kurulumuzda 11 kişi olarak sizlerle hep beraberiz. Sizlere bir kez daha katıldığınız için teşekkür ediyorum. Evet, bir Genel Kurulu daha geride bıraktık. Sizlerin sayesinde sizler gibi bizlere şartlar ne olursa olsun inancı kırılmayan Kongre Üyelerimiz sayesinde üçüncü kez başkan seçilmiş bulunuyorum."

"Ben ve Yönetim Kurulundaki arkadaşlarımız Genel Kurulda da ifade ettiğimiz gibi Fenerbahçe çağının başlangıcı ifade ettiğim bu dönemi inşallah hep beraber omuz omuza, birbirimizden güç alarak, birbirimize güç vererek Fenerbahçe’yi beklentilerimizin ötesinde başarılara inşallah hep beraber ulaştıracağız."

"Ben öncelikle bir önceki dönemde Fenerbahçemize hizmet eden, samimi ve yoğun bir şekilde çalışan, kurullarının vazifelerini Kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda heyecanla, gönülden arzu ve istekle yerine getiren tüm Kurul Üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi ve şükranlarımızı iletmek istiyorum."

"ZERRE ŞÜPHEMİZ YOK"

"Her ne kadar bazı arkadaşlarımızın resmi hizmet süreci bitmiş olsa da resmiyeti kaldırıyorum. Sizlerin, tanıdığım kadarıyla -bazılarınızı çok iyi tanıyorum, bazılarınızı iyi, bazılarınızı da daha az tanıyorum- resmi göreviniz olsun ya da olmasın Fenerbahçe aşkınızdan dolayı sonuna kadar Fenerbahçe için mücadele etmeye, hizmet etmeye devam edeceğinizden zerre kadar şüphemiz yok."

"Yeni dönemdeki kurullarda olacak arkadaşlarımıza da bir kez daha ‘hoş geldiniz’ diyorum. Yeni göreviniz hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah bir önceki dönemde yapılanların üstüne koyarak yeni dönemde sizler de hizmet etmeye devam edersiniz. Çünkü önemli olan iyi günde de kötü günde de kayıtsız şartsız Fenerbahçe menfaatleri doğrultusunda hizmet etmek. Ben, iyi günde kötü günde derken özellikle sizlere kötü günlerde bir gram şüphe etmeden bizlere destek olduğunuz için, yeri geldiği zaman motive ettiğiniz için, yeri geldiği zaman ayağa kaldırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sözler bu teşekkürü ifade etmekte tabii ki yetersiz kalıyor ama inşallah seçimlerde de ifade ettiğim gibi bizlere olan kayıtsız şartsız inancınızın meyvelerini hep beraber bu dönemde toplarız, toplayacağız."

"Bir teşekkür de Sayın Vefa Küçük’e etmek istiyorum. Vefa Bey, ‘üç seçim yönettim’ diyor, herhalde milyonların temsil ettiği, milyonların parçası olduğu bu camiada Genel Kurul yönetmede ondan daha tecrübeli kimse yoktur. O ve beraber yönettiği 6 kişi sayesinde herkese, tüm Türkiye’ye örnek olacak bir seçim sürecini hayırlısıyla uğurlusuyla tamamladık. Onun içinde kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ve size daha nice Genel Kurul yönetmeyi temenni ediyorum."

"BU İLK OLACAK"



"Evet, ‘Örnek bir seçim yaptık’ dedik, doğru. Açık ara Fenerbahçe Spor Kulübü’nün seçimleri tüm spor kulüpleri arasında en yüksek sayı. Bu sene Erol Bey’in liderlik yaptığı ve Türkiye’de ilk defa olacak bir konuya imza atmak istemiştik. Elektronik Genel Kurul, İstanbul dışında olanların stadımıza gelmeden oylarını kullanabileceği bütün altyapıyı devletimizle birlikte Fenerbahçe gerçekleştirmiştir. Bu zaten şu an hali hazırda halka açık şirketlerde yapılan bir uygulama, biz de bunu bu seçimde kesinlikle yapacağımızı düşündük ancak seçime çok az bir süre kala MKK dedi ki, ‘Biz çok emin değiliz. Bu kadar yüklü bir seçimi biz daha önce hiç test etmedik. Biraz çekiniyoruz. Acaba bu sefer değil de bir sonrakinde yapar mısınız?’ dediler. Biz de kabul ettik. Kaş yaparken göz çıkmasın diye."

"İnanıyorum ki bunu yaptığımız zaman katılımlar %90’ları görecektir. Bu bir ilk olacaktır. Başka kulüplerin bundan yararlanacağından hiç şüphem yoktur. Ama biz Fenerbahçe Spor Kulübü olarak tamamen altyapımızla, teknolojimizle hazırız. Devletimiz de mevzuatıyla hazır. O mevzuatın çıkmasında da bizlerin çorbada tuzu değil, çok daha fazla katkısı olduğunu söyleyebilirim."

AZİZ YILDIRIM İLE CANLI YAYIN AÇIKLAMASI

"Renkli, heyecanlı bir seçim bıraktık geride. Seçimden bir gece önce bir Kongre Üyemizin nikâh şahitliğini yapmaya giderken telefon çaldı. Ben genelde tanımadığım telefonları açmam. Bunu açtım. Karşımda Sayın Aziz Yıldırım vardı. ‘Ben teklifini kabul ediyorum’ dedi. ‘Tamam Başkanım’ dedim. ‘Bir şartım var, ulusal kanalda olacak ve moderatörsüz olacak’ dedi. ‘Başkanım saat 20.00, birkaç saat içinde nasıl ulusal kanal bulacağız? Moderatörsüz kabul ederler mi onu da bilmiyorum. İsterseniz Fenerbahçe TV’de yapalım’ dedim. ‘Fenerbahçe TV olmasın, ulusal bir kanal olsun, herkes izlesin istiyorum’ dedi. Ben nikâha gittim. Sonra yurt dışı derneklerimizin 500 küsur kişilik bir tekne gezisi vardı. Ona katıldım. O arada Erol Bey ve ekibimiz, Aziz Bey’in ekibiyle beraber bir kanal tespit ettiler. Tabii bu haber çıkınca kanallar sıraya girdiler. Bu, Fenerbahçe’nin büyüklüğünün göstergelerinden bir tanesi. Sonra Habertürk televizyonu seçildi. Neredeyse hiç reklam yapmadan, spontane bir şekilde gerçekleşen, Fenerbahçe Spor Kulübü’nde başkanlık yapmış iki kişinin cumartesi akşamı saat 11.00’de televizyona çıkıp neredeyse televizyon izleyenlerin yarısının izlediği bir program olması bir kez daha Fenerbahçe’nin ne kadar büyük olduğunu bizlere gösterdi."

"ŞAMPİYONLUK ÜÇ GÜN KONUŞULDU"

"Bir rakibimiz şampiyon oldu, üç gün ya konuşuldu, konuşulmadı. Fenerbahçe’nin yeni hocası, Fenerbahçe’nin seçimleri konuşuldu. Bu kulübün ne kadar güçlü, kudretli, kuvvetli olduğunu iyi anımsamalıyız ve bu camianın gücünü, enerjisini birbirimize değil, dışarıya vermesi gerektiği zamanlar da çoktan gelip geçmiştir."

"İki aday sahneye çıktılar, birbirlerini kutladılar, Kongre Üyelerimize hitap ettiler ve artık Fenerbahçe’de normalleşme sürecinin işaret fişeğini ateşlediler. İnşallah bu samimi bir gelişmedir. İnşallah herkes sözünün arkasında durur ve biz Fenerbahçeliler bundan sonra enerjimizi birbirimizle uğraşmakla değil, bizle uğraşanlara veririz. Biz camia olarak bir şeye odaklandığımız zaman kimse bizim önümüze geçemez. Bunu bütün tarihimiz boyunca gösterdik, yakın tarihte de en son 3 Temmuz’da göstermiş olduk. Ben bu konuda ‘Bir adım atana on adım atarım’ dedim. Ben ve arkadaşlarım aynı noktadayız."