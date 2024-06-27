Fenerbahçe'de iki isim kampa katıldı
Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Bright Osayi Samuel, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.
Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Bugün (Perşembe) sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapan oyuncular; antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı.
Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.
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