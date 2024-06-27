Fenerbahçe'de iki isim kampa katıldı

Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Bright Osayi Samuel, Topuk Yaylası'ndaki kampa katıldı.

DHA
Yayınlanma: 27.06.2024 - 21:33
Fenerbahçe'de iki isim kampa katıldı
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Fenerbahçe, günü çift antrenmanla tamamladı. Bugün (Perşembe) sağlık kontrollerinden geçen Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel de kampa katıldı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Isınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam eden idmanda pas çalışmaları ve taktiksel çalışmalar yapan oyuncular; antrenmanı dayanıklılık koşuları ile noktaladı.

Sarı-lacivertli ekip hazırlıklarına cuma günü yapacağı çalışmalarla devam edecek.


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