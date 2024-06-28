Adı Avrupalı kulüpler ile anılıyordu: Dominik Livakovic'ten Fenerbahçe kararı!
Transferde adı Celtic ve Ipswich Town ile anılan Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in Fenerbahçe'de kalmak istediği kaydedildi.
EURO 2024'te Hırvatistan ile turnuvaya erken veda eden Dominik Livakovic'in basın danışmanı Stipo Dubrovac, Hırvat basınına önemli bir açıklama yaptı.
Dominik Livakovic'in, Fenerbahçe'de mutlu olduğunu ve ayrılmaya sıcak bakmadığını belirten Dubrovac şu ifadeleri kullandı:
"Livakovic, Fenerbahçe'yi seviyor ve 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılmak istemiyor. Tek konuştuğumuz konu Fenerbahçe'deki geleceği."
40 MAÇTA FORMA GİYDİ
Önceki sezon Fenerbahçe formasıyla 40 resmi maça çıkan Dominik Livakovic bu karşılaşmalarda 40 gol yerken tam 17 maçta kalesini gole kapattı.
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