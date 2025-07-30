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Ali Koç müjdeyi vermişti: Fransızlar Milan Skriniar'ın geliş tarihini duyurdu!

Ali Koç müjdeyi vermişti: Fransızlar Milan Skriniar'ın geliş tarihini duyurdu!

30.07.2025 15:25:00
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Cumhuriyet Spor
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Ali Koç müjdeyi vermişti: Fransızlar Milan Skriniar'ın geliş tarihini duyurdu!

Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin, Paris Saint-Germain forması giyen 30 yaşındaki Slovak oyuncu Milan Skriniar'ı transfer etmek için her konuda anlaşma sağladığı kaydedildi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, savunmasını güçlendirmek adına önemli bir transferi bitirmeye hazırlanıyor.

L'equipe'nin haberine göre Fenerbahçe, Milan Skriniar'ın transferi için PSG ile tüm şartlarda anlaştı. Sarı-lacivertliler, Slovak stoperin transferini yaklaşık olarak 10 milyon Euro'ya bitirdi.

ALİ KOÇ MÜJDEYİ VERMİŞTİ

Fenebahçe'nin 30 yaşındaki savunma oyuncusunu, sağlık kontrollerinden geçirmek ve sözleşme imzalamak üzere önümüzdeki saatlerde İstanbul'a getirmesi bekleniyor.

Chobani ile düzenlenen imza töreninde Ali Koç, "Transfere gelince, bugün bile bir şey olabilir" diyerek sürprizlere açık kapı bıraktı.

23 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar, 23 maçta görev yaptı. Bu süreçte 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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