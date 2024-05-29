Ali Koç resmen açıkladı! 'Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.05.2024 - 21:15
Ali Koç resmen açıkladı! 'Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü öğreneceksiniz'
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, teknik direktör seçimine dair çarpıcı bir açıklama yaptı.

"YENİ HOCAYI ÖĞRENECEKSİNİZ"

Kongre üyeleri ile buluşan Koç, "Yeni hocamızın kim olduğunu cuma günü (7 Haziran) öğreneceksiniz." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör İsmail Kartal'ın performansına değinen Koç, "İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin büyük bir değeri. İstatistikleri alt üst etti. 99 puan topladı, 99 gol attı, deplasmanlarda hiç yenilmedi. Bizim önümüzü kesmeye güçleri yetmedi, rakibimizi ittirdiler." dedi.

"Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız."

Yıldız oyuncularını bırakmayacaklarını ifade eden Ali Koç, "Bu kadro istatistik olarak en iyi işleri yapmış, en karakterli kadro. Branco liderliğinde yakaladığımız uyumu devam ettireceğiz. Fred, Osayi, Ferdi ve İrfan bunları hiçbir yere bırakmıyoruz devam edecekler. Eksik yerler için planlama devam ediyor." sözlerini sarf etti.

"AZİZ YILDIRIM İLE KUCAKLAŞALIM"

Aziz Yıldırım'ın Jose Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Aziz Yıldırım, Mourinho'yu açıklamış. Gelsin beraber televizyona çıkalım. Kongre öncesi kucaklaşalım." dedi.

Stadyum kapasitesinin artırımı için konuşan Koç, "Ayakta seyirci almak için açılır kapanır koltuklar yapacağız. Ahmet Ketenci 1.5 ml $ yatırım ile yapacak. Böylece Avrupa maçlarında oturarak ligde ayakta maç izleme imkanı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

"BENZEMA YALAN"

Son olarak Karim Benzema haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyleyen Koç, "Benzema haberi tamamen gerçek dışıdır. Bunlar bir ayak oyunudur!" sözlerini sarf etti.


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