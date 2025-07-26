Ali Koç'tan flaş açıklama: 'Benim kadar saldırılan başkan yok'

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Toplantısında söz alan sarı lacivertlik kulübün başkanı Ali Koç açıklamalarda bulundu.

"ADİL EKABET OLDUĞUNDA..."

Fenerbahçe'nin futbol dışındaki branşlarda kazandığı başarılarla ilgili konuşan Ali Koç şunları söyledi:

"Geçen sezon pek çok branşta gururlar yaşadık. Adil rekabet olduğu liglerde, alın terinin karşılığını alabildik. Erkek basketbol takımımız Türkiye Ligi, Türkiye Kupası, EuroLeague şampiyonluğu kazanarak 'triple crown' kazandırdı. Tüm basketbolseverlerin yüzlerini güldürdüğü, gururlandırdığı için takımımızın her bir ferdine teşekkür ediyorum.

Sadece takımımız bizi gururlandırdı. Derya Yannier 'Yılın Genel Menajeri', Jasikevicius'un 'Yılın Koçu' seçilmesi de bizi gururlandırdı. Sertaç Komsuoğlu'na mükemmel şube yönetimi nedeniyle camiamız adına teşekkür ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, FIBA Süper Kupası'nı, Kadın Basketbol Ligi'ni kazanan takımımızı ve şube yöneticisi Sayın Kemal Danabaş'ı tebrik ediyorum. Hem erkekler hem kadınlar Euroleague kupasını sergileyen tek kulüp Fenerbahçe'dir. Fenerbahçemiz bunu tam iki kez başarmıştır.

Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz."

DİĞER SPOR KUL ÜPLER İNE G ÖNDERME

Amaör branşlarla ilgili sözlerine devam eden Ali Koç "Farklı branşlarda arka arkaya elde ettiğimiz uluslararası zaferlere, sporcularımızın kazandırdığı madalyalara bakınca neden 'dünyanın en büyük spor kulübü' dediğimiz anlaşılmaktadır. Tüm spor kulüplerinin gerçekleştirmesi gereken ama üstlenmedikleri misyonu gerçekleştirmeye devam ediyoruz.

Ülke sporuna katkımızı her daim önemsedik. Bizler bu misyonumuzla, uluslararası yarışmalarda İstiklal Marşımızı okutan sporcularımızla gurur duyuyoruz. Ne mutlu ki Fenerbahçeliyiz, iyi ki Fenerbahçeliyiz." açıklamasını yaptı.

"PARAYI KIRDIRMADIK"

Yeni forma anlaşması için konuşan Ali Koç "İki çok önemli sponsorluk anlaşması yaptık. İki farklı kategoride rekor kırarak çıtayı geliştirdik. adidas ile bir rekora imza attırdık. Tüm parayı kırdırarak bugün kullanacağımız söylendi. Her taksit haziran aylarında alınacak. İleriki yönetimler de bundan faydalanabilecektir. Anlaşmanın bir diğer özelliği üç branşı ve tüm altyapıları kapsamasıdır. Bu iş birliğimiz stratejik ortaklık, küresel vizyon hamlesidir." dedi.

CHOBANI İLE ANLAŞMA

Stat ve forma sponsorluğu hakkında bilgi veren Ali Koç "Stadyum isim sponsorluğunu Chobani ile gerçekleştirdik. Camiamızın büyüklüğüne yaraşır şekilde birlikte yürüyen Ülker Grubu'na ve Sayın Murat Ülker'e camiamız adına en içten teşekkürleri sunarım. Chobani ile yapılan anlaşmanın detaylarını dinlediniz. Bu büyük ve gurur anlaşmanın yanında gurur duyacağımız bir diğer yönü daha var. Her yıl 1 milyon dolarlık bir meblağın, mutabık kalacağımız bir sosyal sorumluluk projesi için ülkemizde bağışlanacak olması. Chobani ile yapılan bu iş birliği için Sayın Hamdi Ulukaya'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Hamdi Bey'den bahsetmek istiyorum. Kendisi bu topraklarda doğmuş, Anadolu'nun çalışkanlığını ABD'ye taşımış, çocukluğundan itibaren Fenerbahçe'ye faydalı olmayı hayal etmiş bir Fenerbahçelidir. Fenerbahçe gibi Türkiye'nin en köklü camiasıyla iş birliği içerisinde olmak Chobani için de sadece bir sponsorluk değil, topluma olan bağlılığını yansıtan güçlü bir ortalıktır."

BANKALAR BİRLİĞİ, 21 EYL ÜL...

Bankalar Birliği'ne olan borçla ilgili bilgi veren Ali Koç "Şu an geldiğimiz nokta itibarıyla çok yüksek faizli borçları geride bırakmış, Bankalar Birliği anlaşmasını geride bırakma yönünde büyük bir aşama kaydetmiş, inşallah 21 Eylül'de bunun hepsi geride kalmış olacak." açıklamasını yaptı.

"İBRA ETMEYİZ' S ÖZÜ B İZİ ÜZÜYOR"

Eleştirilere cevap veren Ali Koç "Futbolda arzu etmediğimiz sonuçlar her şeyi gölgeliyor. Bu süreç zarfında en önemli gelir kaynağı olan yayın gelirleri 3'te 1'e düşmüş, kurlar ve enflasyon nereden nereye geldi malumunuz, vergilerin 15'ten 40'a çıkması, 3 sezondur gelirlerimizin yüzde 50'sinin Bankalar tarafından alınması, pandemi, tüm bunlara rağmen 130 küsür milyon ödenen faiz, anapara, geldiğimiz nokta ve bununla beraber geminin yüzdürülebilir olmasını hafife alınması bizleri derinden üzmektedir. Bu başarı küçümsenmektedir. Bizde veririz zihniyetiyle sulandırılmaktadır. Gerekirse ibra etmeyiz çılgınlığı da mevcuttur. Futbolda istediğimiz olmadı da mali olarak ibra etmeyiz demek bizleri üzmektedir." dedi.

TES İS M ÜJDES İ

Tesisleşme anlamında sarı-lacivertli camiaya bilgi veren Ali Koç "6 milyon Euro yatırımla Dereağzı, mini Olimpiyat köyü olacak. Hedefimiz net, daha fazla Busenazlar Edalar yetiştirmek. Genç futbolcuları yetiştireceğimiz akademimizi yapıyoruz. Allah'ın izniyle Kasım 2026'da birinci faz bitecek. Üç bina, a takım binaların bitmesi, altyapı binasının da kaba halinin bitirilmesi. İlk hedefimiz budur. Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Ataşehir ve Kayışdağı projelerimiz imza aşamasına geldi. Dün gece kulübümüzü ziyaret ederek net tavrıyla sürece son noktayı koyan Sayın Murat Ülker'e bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu iki projemizde destekleri için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Murat Kurum'a, Ziraat Bankası'na ve Emlak Konut'a da şükranlarımızı iletiriz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Futbol Takımı hakkında konuşan Ali Koç "Sayın Mario Branco, Benfica'da yeni görevine başladı. Yeni görevinde başarılar diliyorum. Emekleri için teşekkür ediyorum. Bayer Leverkusen'in tarihindeki ilk şampiyonluğunda önemli rol oynayan ve sportif direktörümüz olan Devin Özek'e başarılar diliyorum.

"TRANSFER RAKAMLARI G ÖRMED İĞİMİZ..."

Yeni sezonda piyasaların geldiği nokta, maaşlar, transfer bütçeleri görmediğimiz seviyede. Kapılar 20-25 milyondan açılmakta. İster istemez gelecek sezon daha geniş bir bütçeye ve daha hedef odaklı bir kadroya ihtiyaç var.

"MOURINHO'YA İTİBAR SUİKASTİ"

Hocamız ve futbol aklına güveniyoruz. Futbol kariyeri bu kadar başarılı olan hocamızın uğradığı itibar suikastini şiddetle reddediyoruz.

" ÇOK FARKLI FENERBAHÇE İZLEYECEĞİZ"

Bugüne kadar yaptığımız transferler ve önümüzdeki günlerde kazandıracağımız transferler, sportif akıl, karakter, takım ruhu temelinde yapılmaktadır. Umuyoruz ki bu sezon çok daha farklı bir Fenerbahçe izleyeceksiniz. Geç kaldı diye düşünenler olabilir. Transfer konusunda yerden yere vuruluyoruz. Her dönem bir şey buluyorlar, yerden yere vurmak için. Çok doğru bir futbol aklı kurmaya çalışıyoruz. Hocamız ve Devin önderliğinde 'winner', çoklu mevkide oynayan, gençleşmiş, takım oyununa hız katabilecek profillere odaklanmış durumdayız. Jhon Duran ve Archie Brown, biri 21 biri 23 yaşında. Sezon başında gerçekleşmesi tesadüf değildir.

"FEYENOORD MA ÇINA İKİ TRANSFER"

Feyenoord maçında oynayabilecek iki transfer daha olacak. İsimleri ifade edebilirdim ama Allah korusun diye bir şey demek istemiyorum.

"İYİ Kİ PORTEKİZ'E GİTMİŞİZ"

Portekiz'e iyi ki gitmişiz, büyük takımlar orada, büyük menajerler orada. Takımda gördüğüm, aralarındaki ruh... Bu sene daha farklı bir aura var. Hocamızın yeni asistanları da iyi iş çıkarıyor. Portekiz kampı son derece başarılı geçti. İnşallah bu akşam kampımızı güzel bir sonuçla bitiririz. Biz büyük bir aileyiz. Her ailede olduğu gibi kendi içimizde konuşmamız gereken meseleler vardır. Aile içindeki meseleleri samimiyetle konuşmak istiyorum. Eleştiriye tamam, sonuna kadar açığız. Eleştiri başka fitne fesat başka, yapıcı tavır başka yıkıcı tutum başka..." dedi.

"SOSYAL MEDYADA TUŞA BASILMIŞ GİBİ..."

"Sosyal medyada tuşa basılmış gibi sistematik olarak yayılan algı operasyonlarına baktığımızda, kulübü içeriden zayıflatmaya yönelik tehlike bir süreç görüyoruz. Kendini bizden gösterip başka takımdan hesaplara göz ardı etmemeliyiz. Tehlikenin farkında olmalıyız. Yalan ve iftira kampanyasının hedefi bizi bize kırdırmaktır. Her başarı gölgelenmek, her mücadele değersizleştirilmek istenmektedir. Son birkaç ayda imza sayısını artırmak için iftira kampanyalarından örnekler göstermek istiyoruz.

"TEK B İR AMACI VAR; KAOS!"

Resme bir bütün olarak baktığımızda samimi, organik eleştirilerden ziyade karalama kampanyasının boyutunu, tesadüf olmadığını umarım siz de görüyorsunuzdur. Organize kötülük budur. Kulüp yıpratma dili, tek bir amaca hizmete ediyor; Fenerbahçeliler birbirleriyle didişsin, kaos döngüsü olsun istiyorlar.

"BEN İM KADAR SALDIRILAN BAŞKAN YOK"

Camiamız böyle bir ortamı hiç görmemiştir ve hiç bu kadar bölünmemiştir. Türk spor tarihinde hiçbir kulüp başkanı benim yaşadığım saldırıyı yaşamamıştır. Biz bir mücadele içerisindeyiz. Mücadelemiz taraftarımızla camiamızla değil; Fenerbahçe'ye itibar suikasti yapanlarla mücadeleyi devam ettireceğiz.

"FENERBAH ÇE CAM İASI UYANIN!"

Öyle bir kutuplaşma, öfkemi ortamı yaratılıyor ki tertemiz Fenerbahçe sevdasıyla dolu üyelerimiz, taraftarımız bu duygu selinde hiç yapmayacakları tepkilerde bulunuyorlar. Futbolcular yuhalanıyor. Dünya çapında sponsorluk yapıyoruz saldırıyorlar. Rakip oyuncu gol atınca, rakip oyuncu alkışlanıyor. Fenerbahçe camiası uyanın. Tehlikenin farkında olun.

"KARABORSA, BAHİS, TER ÖR ÖRGÜTÜ..."

Siz rakip takımlarının iç meselelerini kamuoyunda böyle tartıştıklarını görüyor musunuz? Çok tartışılacak sponsorluklarını kötülediklerini görüyor musunuz? Yöneticilerine saldırdıklarını görüyor musunuz? Bazı kulüplerde neler olduğunu gayet iyi biliyoruz. Fenerbahçe'nin adı karaborsayla, bahisle, terör örgütü iltisaklı sponsorlarıyla, usulsüz kontratlarla anılsaydı başımıza neler gelebileceğini tahmin edebiliyor musunuz? Sadece 1 tanesi olsaydı Fenerbahçe adliye koridorlarındaydı.

"BANA SALDIRAN FENERBAH ÇEL İLER..."

Bana ve mevcut yönetime, sistematik olarak saldıran sözde Fenerbahçelilerin rakiple ilgili ciddi ithamlar için bir kere konuştuğunu gördünüz mü!

Fenerbahçe, görevdeyken mi kıymetli! En ihtiyacımız olan anlarda camiamızın kanaat önderlerinin, bu konularda tepki vermesi gerekirken, bırakın tepki vermeyi, birbirimizle didişirken atı alan Üsküdar'ı geçiyor. En büyük tehlike burada.

" ŞAMPİYONLUKLARIMIZI ÇALDILAR"

Dışarıdan yıkamadıkları Fenerbahçemizi, içeriden kutuplaştırarak bölmek, rakiplerin yaptıklarını görmek. Buna Fenerbahçeliler de üzülerek söylüyorum katkı sağlıyorlar. Yapı dediğimiz sistem defalarca deşifre oldu. En son PFDK skandalında olduğu gibi, özellikle bizim camiamız sulandırıyor. 25 senelik bu sistemi bir sezonda temizlenmesini beklemek gerçekçi değil ama temizlik başladı. Birçok insan, sistemin dışına çıkarılmaktadır. Başkan kim olursa olsun topyekün bu konunun üstünde odaklanmalıyız. 7 senedir şampiyonluğu, 3 kez kaybetmemiz bu yapının ürünüdür. Dünyanın hiçbir yerinde bu yaşanmamıştır. 99 gol ve 99 puana rağmen şampiyon olamamamız bu yapının ürünüdür."