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Sponsorluk resmen açıklandı: Fenerbahçe stadının ismi değişti!

Sponsorluk resmen açıklandı: Fenerbahçe stadının ismi değişti!

26.07.2025 10:10:00
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Cumhuriyet Spor
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Sponsorluk resmen açıklandı: Fenerbahçe stadının ismi değişti!

Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı 10 sezonluk anlaşmayı duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Chobani firması ile yaptığı sponsorluğu duyurdu.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5 + 5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir.

2025-2026 futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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