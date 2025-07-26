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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik: Kısa süreli ara verildi!

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik: Kısa süreli ara verildi!

26.07.2025 13:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda gerginlik: Kısa süreli ara verildi!

Fenerbahçe, Yüksek Divan Kurulu'nda üyelerden gelen e-mail'ler okunduğu esnada gerginlik yaşandı ve ara verildi.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nda üyelerden gelen e-postaların okunması sırasında gerginlik yaşandı.

Sarı lacivertli kulüpte erken seçim yapılması için toplanan imzalarla ilgili e-posta şöyle:

"Dün kulübümüzden bana imza beyannamesi ile ilgili bir mesaj geldi. Ben herhangi bir imza vermedim. Verilen imza beyannamesinin incelenmesini ve iptal edilmesini rica eder, geri dönüşünüzü ivedilikle talep ederim"

Bu e-postanın okunmasının ardından toplantıda gergin anlar yaşandı. Yapılan itirazlar üzerine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, itirazların olduğu bölgedeki divan kurulu üyeleriyle konuştu.

Sarı lacivertli kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım da tepki gösteren divan üyelerine sakin olmaları yönünde çağrı yaptı. Verilen aranın ardında toplantı kaldığı yerden devam ediyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yaşanan tartışmalarda başrolde olan sarı lacivertli kulübün eski futbolcusu Müjdat Yetkiner ve bazı genel kurul üyelerini dışarı çıkardı.

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