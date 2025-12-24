Ali Koç'tan Sadettin Saran'a destek ziyareti!

Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç'un, sarı-lacivertli kulübün binasına giderek Sadettin Saran'ı ziyaret ettiği kaydedildi.

Sözcü'nün haberine göre, Ali Koç'un Saran'a destek olmak için geçen cumartesi günü havalimanına gitmek istediği ancak daha sonra bu kararından vazgeçtiği iddia edilmişti.

Ali Koç daha önce de finansal konularda Sadettin Saran'a destek olacağını duyurmuştu. Koç, "Kalabalıkta ayrı, tenhada ayrı olmayacağız. Fenerbahçe'nin yanındayız. Başkaları gibi Fenerbahçe kötü gittiği zaman kebapçılara gidip videolar atmayacağız. Her daim Fenerbahçe'nin ve Sadettin Saran'ın yanındayız" demişti.