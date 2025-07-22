Ali Koç'un seyirci talebine Bakan Bak'tan yanıt!

Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine yönelik ilgili paydaşlarla iş birliği ve koordinasyonun artırılması ile önümüzdeki sezona ilişkin güvenlik stratejilerinin belirlenmesi amacıyla T.C. İçişleri Bakanlığı koordinesinde toplantı gerçekleşti.

Üç gün sürecek olan çalıştaya T.C. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, T.C. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Trendyol Süper Lig, Trendyol 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerinin başkanları ve temsilcileri, T.C. İçişleri Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın üst düzey yöneticileri, 81 İl Emniyet Müdürlüğü müsabaka güvenlik amirleri ile Trendyol Süper Lig'de takımı bulunan illerimizin Gençlik ve Spor İl Müdürleri katıldı.

"T ÜRK İYE'DE BENZER MUAMELE YAPILSIN"

Çalıştayda konuşma yapan Fenerbahçe Başkanı ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç "Bazı ülkelerde, özellikle Belçika ve Hollanda'da, maçlara giden Türk taraftarı ayrımcı ve eşitsiz muameleye tabi tutulmaktadır. Mütakabiliyet esası ele alınmalıdır. Bizim gittiğimiz bir ülkede gördüğümüz muamele, o ülkenin başka bir takımı Türkiye'ye geldiğinde benzer muameleye tabi tutulmalıdır" dedi.

"KALE ARKALARINDA AYAKTA SEYİRCİ OLSUN"

Öte yandan Ali Koç "Artık UEFA, kale arkalarında 6-7 ülkede ayakta seyirci uygulamasına başladı. Avrupa maçlarında da bu yasak kaldırılmak üzere. Spor Bakanlığımızın da ayakta seyirciye izin vermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

SPOR BAKANI: "İ Ç İŞLERİ İLE G ÖRÜ ŞECEĞİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, çalıştayda yaptığı açıklamada "Deplasmandaki seyirci kontenjanı, ayakta seyirci konusu gibi konuları İçişleri Bakanlığımız ile görüşüp değerlendirmeye alacağız" dedi.