Nihat Kahveci'den dikkat çeken Fenerbahçe kehaneti: 'Ağustos ayında herhangi bir puan kaybı sonrası...'

Nihat Kahveci, Fenerbahçe'nin yeni sezona kötü başlaması durumunda yaşanacak senaryoya dair çarpıcı bir iddiada bulundu. Jose Mourinho'nun geçmiş sezon performansını eleştiren Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında açıklamalarda bulundu.

Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe, Feyenoord'u geçemedi. Ligde 2-3 maç, ağustos ayında herhangi bir puan kaybı sonrası ne başkan ne yönetim ve Mourinho da kalmaz. Seçimde gider yeni teknik direktör gelir. Normali budur. Fenerbahçe camiasında özellikle son dönemde iletişim eksikliklerinden bahsettiğimiz için. Ne olacağını da bilemem ama başka camiada zaten hiçbir başkan 7 yıl şampiyon olmadı mı kalamıyordu, Fenerbahçe'de kalıyor."

'HEP SAHA DIŞINI KONUŞUYOR'

"Mourinho geliyor, ligin ilk maçından itibaren 'Bu ligin şampiyonu belli' diyor. Maç sonu hiç futbol konuşmuyor, hep saha dışını konuşuyor. 11 puan fark yiyor ve kalıyor."

'EĞER FEYENOORD'U GEÇEMEZSE...'

"Eğer Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'u geçemezsen, ligde puan kaybedersen Fenerbahçe taraftarları zaten yıllardır hayal kırıklığı yaşıyor, tam depresyona girerler. Yönetimin, Mourinho'nun devam etmesi bu söylediğim durumda bana çok anormal gelir. Devam da ederlerse şaşırmam."