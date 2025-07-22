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Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

22.07.2025 09:52:00
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Cumhuriyet/Spor Servisi
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Oğulcan Çağlayan'dan Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri!

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Oğulcan Çağlayan, yeni sezon hakkında açıklamalarda bulundu.

Kocaelispor'un yıldız oyuncusu Oğulcan Çağlayan, yeni sezon, Fenerbahçe ve Galatasaray hakkında Bein Sports'a konuştu.

Kocaelispor'un lige renk katacağını düşünen Çağlayan, "Selçuk İnan'la kampımız çok iyi geçiyor. Yeni arkadaşlarımızın da aramıza katılmasıyla Kocaelispor lige çok farklı bir hava katacak. Geçen sezon camiamız ve benim için çok farklı geçti. Çok büyük bir başarı sağladık. Baskılara göğüs gerdik. En büyük alkış ve takdiri taraftarımız hak ediyor. Kulübün amatörden Süper Lig'e çıkmasında emeği olan kim varsa teşekkür ediyoruz. Biz pastanın üstündeki çilek gibiydik" ifadelerini kullandı.

'FENERBAHÇE VE GALATASARAY FARKLI BİR SEVİYEYE ULAŞTI'

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın farklı seviyeye ulaştığını belirten Oğulcan, "Fenerbahçe ve Galatasaray çok farklı seviyeye ulaştı. Bu 2 takımı ayrı bir kefeye koymak gerekiyor. Kocaelispor diğer takımlar için ağır bir deplasman olacak. Trabzon, Samsun ve Fenerbahçe maçlarıyla başlayacağız. Taraftarlarımızın bunun tadını çıkarması gerekir. En güçlü deplasman tribünü bizde diyebiliriz" şeklinde konuştu.

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