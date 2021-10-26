Ali Koç, kaybedilen Barcelona maçı sonrasında taraftarlarla gerilim yaşadı
Son günlerde futbolda alınan sonuçlarla birlikte bazı taraftarlar tarafından istifaya davet edilen Ali Koç, bu sefer de kaybedilen Barcelona mücadelesi sonrasında taraftarlar ile sözlü gerginlik yaşadı.
Fenerbahçe Beko'nun EuroLeague'de Barcelona'ya son topta 76-74 kaybetmesi sonrasında taraftarlar tepki gösterdi.
Karşılaşmayı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda izleyen ve son topta yedek oyuncuların yanına gelen Ali Koç'a mücadelenin bitiminin ardından taraftarlardan tepki geldi.
Mücadele sonunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa girdi ve aralarında kısa süreli gerginlik yaşandı.
Ali Koç ve yönetimi, pazar günü Aytemiz Alanyaspor'a kaybedilen 2-1'lik mücadelenin ardından Ülker Stadyumu'ndaki taraftarlar tarafından istifaya davet edilmişti.
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