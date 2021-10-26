Fenerbahçe Beko, Euroleague'in 6.haftasında Barcelona'ya yenildi

26 Ekim 2021 Salı, 22:15

Fenerbahçe Beko, Euroleague'de 6.hafta karşılaşmasında lider Barcelona ile karşılaştı. Karşılıklı gidip gelen ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmada Barcelona, Nikola Mirotic'in son saniye basketi ile 76-74 kazandı ve namağlup liderliğine devam etti. Fenerbahçe Beko ise 6.maçta 4.mağlubiyetini almış oldu.

Jan Vesely'nin önce orta mesafeden bulduğu üç şut isabeti ve ardından pota altından bulduğu iki basket ile Fenerbahçe Beko maça müthiş başladı. Maçta 3 dakika geride kalırken sadece 2 sayı bulabilen Barcelona molayı almak zorunda kaldı. İlk 6 dakikada diri kalan Fenerbahçe istediği oyunu Barcelona'ya dikte etti ve skorda 12-4 üstünlüğe ulaştı. Kısaların ribaundlara verdiği katkı ile tempoyu ayarlayan ve geçiş oyunlarını kovalayan Fenerbahçe'de Dyshawn Pierre öne çıktı. Oyuncu değişiklikleri ile iki koçun maç içinde dinamik kalmaya çalıştığı devrenin kalanında momentum biraz daha dengelendi ve çeyrek 20-15 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı. Vesely 10 sayı ile çeyreğe damga vururken Pierre de 4 sayı 3 ribaund 3 asist ile maça etkisini hissettirdi.

Müthiş bir yoğunlukla ve sert savunmayla başlayan ikinci çeyrekte 2 dakika geride kalırken karşılıklı sayılar sonucunda skor 22-18'e geldi ve Djordjevic molayı aldı. Mola dönüşü De Colo ile dönen Fenerbahçe farkı 7 sayıya çıkardı. Ardından tekrar oyuna dönen Guduric'in hala kendini bulamaması ve Nick Calathes ve Kyle Kuric'in Barcelona'daki etkisi ile skor 3 dakika kala 29-29'da eşitlendi. Djordjevic ikinci molasını aldı. Barcelona Fenerbahçe'nin savunmadaki top baskına karşı sabırlı hücumlar yapması ve elde ettiği avantajları değerlendirmesi ile oyun üstünlüğünü ele geçirdi. Fenerbahçe hücümü, sertleşen Barcelona savunmasına karşı hücum çeşitliliğini sağlayamadı ve bu çeyrekte sadece 9 sayı kaydedebildi. Böylece 2. çeyrek 35-29 Barcelona üstünlüğü ile tamamlandı. Barcelona'nın yıldızı Mirotic devre tamamlandığında 0/4 saha içi isabetine sahipti ve sadece 1 sayısı bulunuyordu.

3.çeyreğin başında zorlama hücumlarla 2 top kaybıyla başlayan Fenerbahçe Mirotic'in ilk saha isabetini bulması ile 31-39 geriye düştü. Çeyreğin ortalarına yaklaşırken oyuna yavaştan ağırlığını koyan Guduric bulduğu bir üçlük ve geçiş hücümlarında top yönlendirmesi ile takımı hafif toparladı. 5-0 seri yakalayan sarı-lacivertliler skoru 36-39'a getirdi. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı ve top kayıpları ile hücumları birbirine hediye ettikleri sekansın ardından çeyreğin son 3 dakikasına 45-39 Barcelona üstünlüğü ile girildi. Maça bir türlü giremeyen sadece 2 sayı bulabilen ve 5 top kaybeden Nando De Colo, çeyrek bitmeden 4.faulünü aldı. Mirotic de maç başından beri olan tutukluğunu sürdürdü ve 6'da sıfır üçlük ve 2'de 1 iki sayılık isabetiyle sadece 3 sayıda kaldı. Şehmus Hazer'in üst üste aldığı fauller ve Polonara'nın takıma getirdiği enerji ile rakibini yakaladı ve son çeyreğe 49-48 geride girdi.

Savunmaların iyice sertleştiği son çeyreğin başında ilk sayı 1.5 dakika sonra Barcelona'dan geldi. 3.çeyrekte gösterdiği oyunla son çeyrekte de sahada başlayan Şehmus Hazer, 2 dakika geride kalırken bulduğu smaç ile Barcelona koçu Jasikevicus'a molayı aldırdı. Mola dönüşü Barcelona'da sahneye çıkan Corey Higgins art arda bulduğu iki üçlük ile 5.30 kala bu sefer Fenerbahçe'ye molayı aldırdı. Pierria Henry'nin kendini hiç bulamadığı ve 0/7'de kaldığı mücadelede Guduric 3 tane 3 sayılık hücümu ile 17.sayısına ulaştı ve 3.30 kala Fenerbahçe 62-61 öne geçti. Son iki dakikaya girilirken karşılıklı sayılar atılırken Fenerbahçe'de Vesely üst üste bir sportmenlik dışı ve bir normal faul aldı. Skor da 1.45 kala 70-66 Barcelona lehine idi. Son hücuma gelinirken Jan Vesely'nin sayıları ile sayı farkını ikiye indiren Fenerbahçe, bitime 6.2 saniye kala Devin Booker'ın inanılmaz smaçı ile skoru 74-74'te eşitledi. Son hücumda, maç boyu çok silik bir oyun sergileyen Nikola Mirotic bulduğu basket ile maç skorunu belirledi. Barcelona 76-74 ile maçı kazandı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely, 24 sayı 8 ribaund 2 asist 1 top çalma ve 29 verimlilik puanıyla karşılaşmayı tamamladı.

Maçın oyuncusu Barcelona'da 16 sayı 2 asist 3 ribaund 4 top çalma ile oynayan Brandon Davies oldu.