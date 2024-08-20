Ali Koç'a saldırmıştı: Fatih Özkan'dan açıklama!
Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Göztepe - Fenerbahçe mücadelesinde Ali Koç'a saldıran Fatih Özkan, bir açıklama yayımlayarak özür diledi.
Süper Lig'de Lig'de 2024-2025 sezonunun ikinci haftasında 17 Ağustos'ta İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan olaylı Göztepe-Fenerbahçe maçında deplasman tribününe giremeyen taraftarlarıyla ilgili saha kenarına gelen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u geri dönerken iterek düşüren Fatih Özkan özür diledi.
Göztepe akreditasyon kartıyla statta görevli olup olayın ardından savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Özkan, yazılı açıklama yaptı.
FATİH ÖZKAN ÖZÜR DİLEDİ
Fatih Özkan, menfur olayın tarafı olarak iki camiadan da özür dilediğini bildirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"17/08/24 tarihinde futbolumuzun iki güzide kulübü arasında oynanan müsabaka sırasında meydana gelen ve halihazırda kamuoyunu meşgul etmeye devam eden menfur olayın bir tarafı olarak yaşanan bu olay nedeni ile son derece üzgün olduğumun bilinmesini isterim. Kamuoyunun bu olay nedeni ile daha fazla meşgul edilmemesi; her iki güzide kulübe gönül vermiş taraftarların yıpratılmaması için başta tüm kamuoyu olmak üzere mensubu olduğum Göztepe Spor Kulübü, kulüp onursal başkanı Mehmet Sepil, Fenerbahçe Spor kulübü başkanı Ali Y. Koç ile tüm Fenerbahçe camiasından özür dilediğimi kamuoyuna saygı ile bildiririm."
Spor Haberleri
- Fatih Özkan'dan açıklama!
- Maxim De Cuyper kimdir?
- Galatasaray'da flaş eksik!
- Zeynep Sönmez ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi!
- Cenk Ergün'den Şampiyonlar Ligi açıklaması!
- Portekizli oyuncudan Galatasaray kararı!
- Bodo Glimt'in konuğu Kızılyıldız!
- Lille'in konuğu Slavia Prag
- Karabağ, Dinamo Zagreb deplasmanında
- Beşiktaş 6 yıl sonra bir ilki başardı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den yanıt geldi!
- CHP'den o iddiaya flaş yanıt!
- Suavi'nin konserine saldırı girişimi!
- Alain Delon'un vasiyetindeki ilginç gömülme isteği!
- Carlo Ancelotti, Arda Güler'den özür diledi
- O görüşmede dikkat çeken takvim ayrıntısı
- CHP'den 'Can Atalay' hamlesi
- 12 şirketin hisseleri Varlık Fonu'na aktarıldı!
- Kürsüden dikkat çeken 'değişim' mesajı
- Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu gelişmesi