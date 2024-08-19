Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin ardından... Ali Koç'tan İçişleri Bakanı'na ziyaret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

AA
Yayınlanma: 19.08.2024 - 21:37
Özgür Özel ve Devlet Bahçeli'nin ardından... Ali Koç'tan İçişleri Bakanı'na ziyaret!
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki yönetim kurulu üyelerini kabul etti.

ÖZEL VE BAHÇELİ'Yİ DE ZİYARET ETMİŞTİ

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç ve beraberindeki heyete ziyaretleri için teşekkür etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüşmüştü.


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