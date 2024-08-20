Ali Koç dün Ankara’da iki parti lideriyle bir araya geldi

Yayınlanma: 20.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.08.2024 - 04:00

Özel’in görüşmede sporun siyasete etkisini eleştirerek “Spor yönetimi ve federasyonları ele geçirmeyi değil, kimsenin ele geçiremeyeceği bir yapı kurmayı hedefliyoruz” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’u parti genel merkezinde kabul etti.

Ali Koç ve Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu üyelerini, parti genel merkezine gelişinde MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmenin ardından Ali Koç’u, genel merkez binasından Bahçeli uğurladı.

ATALAY İÇİN İKİNCİ ÇAĞRI

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, partisinin merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklama yaptı. Meclis’te yaşanan kanlı oturumu anımsatan Yücel, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yaşananlar, AKP’nin hukuk tanımaz, sözü yumrukla susturmaya çalışan anlayışının tezahüründen başka bir şey değildir” dedi. Yücel sözlerine şöyle devam etti:

‘TEMASLAR YAPILACAK’

“AKP’nin karşıt fikirlere, eleştirilere tahammülsüzlüğü, artık Meclis Genel Kurulu’nda kürsü dokunulmazlığına saldırı boyutuna ulaşmıştır. Can Atalay’ın hakkının teslim edilmesi için olağanüstü toplanan o günkü Meclis iradesi şiddetle, kanla sakatlanmıştır. Anayasa Mahkemesi kararında açıkça ifade edildiği gibi Can Atalay’ın milletvekilliğinin düşmesiyle sonuçlanan işlemin yok hükmünde olduğunun TBMM Genel Kurulu’nda okutulması, Atalay’ın milletvekilliğinin hiç düşmemiş sayılması ve dokunulmazlığını yeniden kazandığının tespit edilmesi gerekmektedir. Bu konuda MYK kararımız doğrultusunda önümüzdeki günlerde grup başkan vekillerimizce siyasi parti gruplarıyla temaslar yapılacak. Sonrasında Meclis Genel Kurulu’nun yeniden olağanüstü toplantıya çağrılması sağlanacaktır.”

Yücel, “Bu konuda nöbetçi grup başkan vekilimiz önümüzdeki günlerde bir basın toplantısı düzenleyerek bu konudaki yol haritamızın detaylarını siz değerli basın mensuplarıyla ve kamuoyuyla paylaşacaktır” dedi.

GÜNDEM BORÇLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında kurulan Sosyal Demokrat Belediyecilik Eşgüdüm Konseyi bugün partinin genel merkezinde ilk toplantısını yapacak. Belediye başkanları belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) olan prim borçlarını, yerel yönetimlerin sokak hayvanlarına yönelik ötanaziyi de içeren yasal düzenlemeyi değerlendirecek.

