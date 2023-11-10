Ali Koç'tan Atatürk Stadı açıklaması! 'Yönetmelik var ancak...'
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun isminin Atatürk Stadı olarak değiştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Koç, "Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Kulübü, 10 Kasım günü stadın dışına yapılan Mustafa Kemal Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi. Başkan Ali Koç, stadyumun isim değişikliği ile ilgili açıklama yaptı.
"ATATÜRK İSİMLİ BİR STAT YAKIŞIR"
Ali Koç yaptığı açıklamada "Atatürk Stadı için devletimizle gerekli görüşmelere başladık. Beklentimiz, bu kararımızda bizi desteklemeleridir. Yönetmelik var, ancak İstanbul da herhangi bir şehir değildir. Anadolu Yakası, pek çok şehirden daha büyüktür. Anadolu Yakası'na da Atatürk isimli bir stat yakışır. Bunun da en doğal yeri, Fenerbahçe'nin stadıdır" ifadelerini kullandı.
Konuşmanın ardından Fenerbahçe Kulübü, stadın dışına yapılan Atatürk portresinin açılışını gerçekleştirdi.
Atatürk portresi stadımızdaki yerini aldı. ?? #Minnettarız pic.twitter.com/tpRC8Mj6dD— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 10, 2023
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