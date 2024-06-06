Ali Koç'tan Batshuayi açıklaması: 'Türkiye'den başka kulüplerin...'

Yayınlanma: 06.06.2024 - 11:07

Güncelleme: 06.06.2024 - 11:07

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Michy Batshuayi transferine dair çarpıcı açıklamalar yaptı.

Habertürk'e konuşan Ali Koç yola Batshuayi ile devam etmek istediklerini aktardı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun Michy Batshuayi'ye sıcak baktığını aktaran Koç şöyle konuştu:

"Batshuayi'den çok memnunuz, kontratı bitti, opsiyonu yok. Çok seviliyor, çok pozitif bir karakter. Hoca sıcak bakıyor Batshuayi'ye. Görüşmeler devam ediyor."

Öte yandan Ali Koç, Michy Batshuayi'yi Türkiye'den başka kulüplerin de istediğini söyledi.

MERT HAKAN YANDAŞ SÖZLERİ

Sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş'a da değinen Ali Koç, "Mert Hakan'a çok kızdım ama Mert Hakan gerçek bir Fenerbahçeli. Fenerbahçe'yi yaşayan biridir" dedi.

Yeni kural nedeniyle Türk futbolcuların kıymete bineceğini aktaran başkan, Mert Hakan Yandaş için "İnşallah kalır" ifadesini kullandı.

SZYMANSKİ'NİN SERBEST KALMA MADDESİ YOK

Öte yandan Ali Koç, Sebastian Szymanski'nin sözleşmesinde serbest kalma bedeli olmadığını dile getirdi.