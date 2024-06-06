Yeni sezon planlaması başladı: İşte Mourinho'nun Fenerbahçe'deki ilk icraatı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho,yeni sezon planlamasına başladı. Portekizli teknik adamın ilk hedefinin yabancı futbolcu sayısını düşürmek olacağı iddia edildi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Yeni sezonda 12 futbolcu olarak uygulanacak yabancı kuralı nedeniyle Portekizli hoca, ayrılacak oyuncuların yerine takıma nokta transferler istiyor.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho dönemi resmen başladı. Dünyaca ünlü teknik direktör, yeni sezon için çalışmalarına hız kesmeden başladı.
İLK İCRAATI YABANCI SAYISINI DÜŞÜRMEK
Record'da yer alan habere göre Jose Mourinho'nun ilk hedefi değişecek kural nedeniyle yabancı futbolcu sayısını düşürmek.
18 yabancı futbolcusu bulunan Fenerbahçe, yeni sezonda bu rakamı değişecek yabancı kuralı nedeniyle 12'ye indirmek zorunda.
En az 6 yabancı futbolcusuyla yollarını ayıracak olan Fenerbahçe'de Jose Mourinho, bu isimlerin yerine kendi felsefesine uygun isimlerin transfer edilmesini istiyor.
GÜÇLÜ HAMLELER YAPILACAK
Haberde ayrıca yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin futbolcu pazarında oldukça güçlü hamleler yapmaya hazırlandığı belirtildi.
Jose Mourinho düzenlediği basın toplantısında transferlerle ilgili olarak, "Geçmiş kulüplerimde hiçbir oyuncuya karşı bir ilgim olmadı. Eski kulübüm Roma'dan kimseye karşı bir ilgim de olmadı" ifadelerini kullanmıştı.
Portekizli hoca ayrıca başkan Ali Koç ile konuşmasında isimler değil, profiller üzerinden bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtmişti.
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