Ali Koç'tan Dursun Özbek'e sert sözler: 'Ben böyle zikzak yapsam, utanırım'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e tepki gösterdi.
Özbek'in TFF'yi istifaya davet etme konusunda "sürekli konum değiştirdiğini" söyleyen Koç, şu sözleri sarf etti;
"Dursun Özbek'i anlamakta zorlanıyorum. Bu kadar rahat pozisyon değiştirmek.. Sadece bu konuda değil, pek çok konuda. Ancak bu ülkede itibar görür, bu ülkede sorgulanmaz. Benle görüşmek istemişti, öyle olmadığını söyledi. Aracı 'Siz istemiştiniz' dedi. Kimse sorgulamadı. Önce 14 Aralık'ta 'TFF'ye güveniyoruz' diyor. 24 Aralık'ta 'Tarihin en kötü başkanı Mehmet Büyükekşi'nin istifa etmesini istiyoruz' diyor. 1 Nisan'da 'O koltuklarda oturmak vicdanınıza sığıyor mu?' açıklaması var. Ben böyle açıklamalar yapsam biri hakkında, suratına bakmam. Urfa'da 'Seçimi neden önce çeksin, TFF'ye saygı duymak lazım' diyor. Bu başkan imza kampanyasını ilk başlatanlardan. Rekabette avantaj yaratmak için böyle... Ben böyle zikzak yapsam, her tarafım oynasa utanırım."
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