Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasına indirim!

Yayınlanma: 09.02.2025 - 10:36

Güncelleme: 09.02.2025 - 10:36

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara ilişkin itirazları görüştü.

Kurul, Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyetini 22 güne, sarı-lacivertli kulübün 2 milyon liralık para cezasını da 1 milyon liraya indirdi.