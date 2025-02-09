Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe ve Ali Koç'un cezasına indirim!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçe ve Başkan Ali Koç'un cezasında indirime gitti.
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını 22 güne indirdi.
TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara ilişkin itirazları görüştü.
Kurul, Ali Koç'a verilen 45 günlük hak mahrumiyetini 22 güne, sarı-lacivertli kulübün 2 milyon liralık para cezasını da 1 milyon liraya indirdi.
Etiketler: #Ali Koç #PFDK #fenerbahçe
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