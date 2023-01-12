Ali Koç'tan Jesus'a özel yeni yıl hediyesi

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 11:40

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 11:40

Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay'ı arayarak Jorge Jesus için özel bir çalışma isteyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yapılan tabloyu yeni yıl hediyesi olarak Jesus'a takdim etti.

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor.

Cristiano Ronaldo, Maldini, Rakitic, Granit Xhaka, Embolo, Pique, Dani Alves, Modric, Edin Dzeko, Neymar ve Lautaro Martinez gibi önemli isimleri sprey boyalar kullanarak ve akrilik painting çizimler yaparak resmeden Kay, Türkiye'den Mehmet Topal, Emre Belözoğlu, Gökhan İnler, Ali Koç ve çok sayıda isim için çalışmalar yaptı.

Kendisi için yapılan çizimi beğenen ve Jesus için de isteyen Ali Koç'un bu talebini yerine getiren Ersan Kay, çalışmayı tamamlayınca İsviçre'den İstanbul'a gelerek Fenerbahçe Başkanı'na verdi.

Ali Koç, Jesus için yapılan tabloyu çok beğendiğini ifade ederek, sanatçı Ersan Kay'a teşekkür etti ve Portekizli teknik adama hediye etti.

Jesus'un da yapılan çalışma karşısında çok duygulandığı ve Başkan Ali Koç'a çok beğendiğini belirterek teşekkür ettiği belirtildi.