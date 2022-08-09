Ali Koç'tan maç sonu hakem eleştirisi ve 'Maxi Gomez' açıklaması

09 Ağustos 2022 Salı, 09:17

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere sonuçlanan HangiKredi Ümraniyespor maçında iyi oynamadıklarını söyledi.

Koç, Ülker Stadı'nda yapılan maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"2022-2023 sezonu hayırlı olsun" diyen Koç, "Adil rekabetin olduğu bir sezon olsun. Marka değeri, yayın geliri ve ekonomik durum olarak nerelere geldiğimiz ortada ancak hayat devam ediyor. Bu şartlara ayak uydurmamız gerekiyor. Federasyon da elinden geleni yapmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Ümraniyespor müsabakasında beklemedikleri bir sonuç aldıklarını aktaran sarı-lacivertli kulübün başkanı, şunları kaydetti:

"Bugünkü sonuç beklenmedikti ama belki de hem eksiklerimizi görmek hem de uyanmak için hayırlı bir sonuçtur. Ümraniyespor'u da tebrik ediyorum. Ligimize yeni çıkmış bir takım ama tecrübeli gibi sahada elinden geleni yaptı. Onların da hakkını vermek gerek. Biz kötüydük, çok daha iyisini bekliyorduk. Ancak şu aşamada panik olacak, endişeye kapılacak hiçbir şey yok. Hep birkaç hafta kazanarak başlayıp sonrasında sıkıntılı bir dönem oluyordu. Belki de bu sezon beklentilerimiz çerçevesinde bu başlangıç hayırlı olur. Takımımıza ve hocamıza güveniyoruz. Transferlerimizin çoğunu yaptık. Bir mevki kaldı. Şimdi elimizdeki fazla yabancıları elden çıkarmak için 4 haftamız var. Ona odaklanıyoruz. Benim endişe ettiğim hiçbir şey yok. Özlediğimiz, arzuladığımız futbol yerleşecektir. Taraftarımızın görmek istediği futbol en kısa zamanda bizim normumuz haline gelecektir. Bu normumuz değil. Buna bir yol kazası diyelim."

"HAKEM KÖTÜYDÜ ANCAK BU FUTBOLUN KÖTÜ OLDUĞU KONUSUNDA BİZİ ALDATMAMALI"

Ali Koç, müsabakanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'nun performansını eleştirdi.

Hakemin performansının kendi oyunlarının mazereti olamayacağını dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Hakem kötüydü ancak bu durum bizim oynadığımız futbolun kötü olduğu konusunda bizi aldatmamalı. Feci durum oyunun çok durması. Türkiye'de bu soruna çare bulmamız lazım. Hakem zaten bildiğimiz hakem. Geçen sezonlardan da sıkıntılı bir isim olduğu ortada. Neredeyse her golde VAR'a gidildi, oyun çok fazla durdu. Tabii ki hakemler hata yapacaktır ama 90 dakikaya bu kadar hata sığdırmak da beceri ister. Ancak şu anda hakem konusuna odaklanmak doğru olmaz. O zaman kötü oyunumuza mazeret arıyor oluruz ama bu hakemin performansı kabul edilemez. Bir daha böyle bir şey başımıza gelirse tepkimiz çok çok farklı olur. Bu hakemle ilgili geçen sezon söyleyeceklerimi söylemiştim ama bu sezon devamını getireceğim."

Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonunun olumlu adımlar attığını belirterek, "VAR ile saha hakemlerinin ayrılması çok doğru bir adımdır. Geçen sezon söylediklerimiz tek tek gerçekleşiyor. Şu an Federasyonumuzun niyetinden hiçbir şüphem yok ama hakemlerimiz malumunuz. İnsanda iyi niyet olmadığı sürece istediğiniz sistemi getirin, istediğiniz teknolojiyi kullanın arzu ettiğimiz hedefe ulaşamayız" değerlendirmesinde bulundu.

"PLANLAMA TAMAMEN HOCANIN ARZU VE DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE"

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Koç, transfer planlamasının teknik direktör Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda şekillendiğini dile getirdi.

Teknik ekibe ve takıma güvendiğini aktaran Koç, "Planlama tamamen hocanın arzu ve direktifleri çerçevesinde. Buraya gelmeden önce 5 oyuncu istediğini söylüyordu ama geldikten sonra takımla 1,5-2 ay zaman geçirince ve bazı fırsatlar çıkınca değerlendirmek istedik. Camiamız her şeyi hocaya bıraktığımızda veya yönetim transfer yaptığında eleştiriyor. Bunun bir orta yolu yok. Ben hocamıza, ekibine ve takımımıza sonuna kadar güveniyorum. Panik yapacak bir şey yok. Daha yolun başındayız" diye konuştu.

"BİZ TRANSFER İMZALAMADAN KİMSEYLE KONUŞMUYORUZ"

Adı sarı-lacivertli ekiple anılan Maxi Gomez konusunda gelen bir soru üzerine konuşan Ali Koç, "Bizim yoğurt yiyişimiz artık ortada. Biz transfer imzalamadan kimseyle konuşmuyoruz. Gittik, gördük, medyaya haber sızdırmak bizim öyle bir derdimiz yok. Buna da saygı duymanız gerekiyor. İmzalandığı zaman görürsünüz. Bu kadar basit. Maxi Gomez diyorsunuz. Oraya gelene kadar bize kimler yakıştırıldı bugüne kadar. Sadece bu mevki için değil. Sadece bize değil. Pek çok takıma. Ne yazık ki bazı menajerlerle, bazı basın mensupları el ele iş yapıyor. Bunu da benden iyi biliyorsunuz" ifadelerini kullandı.