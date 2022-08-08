Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında VAR ile penaltı kazandı

Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe, evinde Ümraniyespor'u ağırlıyor. Sarı-lacivertli takım, ilk yarıda VAR incelemesi sonucu bir penaltı kazandı.

cumhuriyet.com.tr
08 Ağustos 2022 Pazartesi, 22:33
Süper Lig'de Fenerbahçe, Ümraniyespor karşısında VAR ile penaltı kazandı
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Fenerbahçe, Ümraniyespor ile oynadığı maçta VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Kullanılan köşe vuruşunda Ümraniyespor ceza sahasına gelen ortada top Geraldo'nun eline çarptı. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, VAR uyarısı sonrası pozisyonu monitörde izleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe'de topun başına geçen Enner Valencia, 19. dakikada takımını öne geçirdi.


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