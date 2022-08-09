Süper Lig'de Galatasaray, Giresunspor maçına hazırlanıyor!

09 Ağustos 2022 Salı, 00:00

Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.

Süper Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maç öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından yapılan 7'ye 7 oyunla sona erdi.

Galatasaray, salı günü yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.