Süper Lig'de Galatasaray, Giresunspor maçına hazırlanıyor!
Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 13 Ağustos Cumartesi günü sahasında Bitexen Giresunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Galatasaray, Giresunspor maçı hazırlıklarına başladı.
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında pazar günü deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşan sarı-kırmızılı takım, Karadeniz temsilcisiyle yapacağı maç öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı ve dar alanda oyunla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dayanıklılık koşusunun ardından yapılan 7'ye 7 oyunla sona erdi.
Galatasaray, salı günü yapacağı antrenmanla Bitexen Giresunspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
Video Haberler
- Taksi ücretlerine zam geldi!
- 'Kamunun parasını insafsızca harcamaktan utanmıyorsunuz'
- Çaldığı küpeleri 'satmaya' çalışırken yakalandı
- Trafik magandası dehşet saçtı
- Emekli yurttaşın sözleri gündem oldu
- Beşiktaş'ta ATM'de yangın
- Esenyurt'ta 'taciz' iddiası ortalığı karıştırdı
- 'Ev almak artık hayal ötesi...'
- Bağcılar'da balkon çöktü, işçi hayatını kaybetti
- 'Tüm bu işkencenin ardında iktidar var'
En Çok Okunan Haberler
-
- KPSS soruşturmasında yeni gelişme
- Müjdat Gezen kötü haberi duyurdu
- 'Promosyon’ tartışmasında yeni adım
- 'Birileri açığa çıkmaması için çırpınıyormuş...'
- Cemevi: 'Bilgimiz dışında'
- Zorla kolundan tutup, uçurumdan atladı!
- Emeklilikte YAŞ’a takılan generalin perde arkası
- Mehmet Ali Çelebi'den yeni açıklama
- Çelebi'nin eski silah arkadaşı Ali Türkşen konuştu
- Validen sonra bir 'şeyh' sevgisi de AKP'li başkandan!