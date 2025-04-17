Ali Koç'tan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti. pic.twitter.com/MhEv3DlwWW— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2025
Etiketler: #Ali Koç #Recep Tayyip Erdoğan #fenerbahçe #AKP
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