Ali Koç'tan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etti.

Ali Koç'tan Recep Tayyip Erdoğan'a ziyaret!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.04.2025 - 19:23

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret ettiği öğrenildi.

Sarı-lacivertli kulübün yaptığı paylaşımda, "Başkanımız Ali Y. Koç, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ziyaret etti" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin paylaşımı şu şekilde:


Etiketler: #Ali Koç #Recep Tayyip Erdoğan #fenerbahçe #AKP

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