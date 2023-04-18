Ali Koç'tan Rıza Çalımbay'a teşekkür!

Yayınlanma: 18.04.2023 - 10:03

Güncelleme: 18.04.2023 - 10:03

Geçen hafta gerçekleşen Kulüpler Birliği Toplantısı'nda konuşulan konulardan biri de gelecek sezon hayata geçirilmesi planlanan 'B Ligi' uygulamasıydı. Kulüpler Birliği bu toplantıya, Süper Lig'de görev yapan tüm teknik direktörleri davet etti.

Ali Koç

Fanatik İn haberine göre, başkanların yanı sıra aktif olarak görev yapmakta olan hocaların da konuyla ilgili görüşüne TFF'ye sunulacak raporda yer vermek isteyen Kulüpler Birliği'nin bu çağrısına yanıt veren tek isim ise Rıza Çalımbay'dı. Takımını Sivas'ta bırakıp Kulüpler Birliği'nin toplantısına katılan deneyimli teknik direktör, B Ligi hakkında görüşünü paylaştıktan sonra yeniden kente döndü.

Rıza Çalımbay

DEMİREL DE KATILDI

Her fırsatta alınacak kararlarda teknik direktörlerin de görüşlerine yer verilmesi gerektiğini savunan çok sayıda hoca, birliğin bu çağrısına kayıtsız kalırken aktif olmayan antrenörlerden ise sadece Volkan Demirel toplantıya katıldı. Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç başta olmak üzere tüm kulüplerin başkanları her iki teknik direktöre teşekkür etti. Koç'un özellikle takımını bırakıp gelmesi ve konuya gösterdiği hassasiyet nedeniyle Çalımbay'a ayrıca teşekkür ilettiği de gelen haberler arasında. Kulüplerin B Ligi ile alakalı olarak taslağı kısa sürede hazırlayarak TFF'ye sunması bekleniyor.

Volkan Demirel