Lemi Çelik
Ali Koç ve taraftar ne yapsın?
Fenerbahçe, Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta ortaya mükemmel bir takım ruhu koydu. Futbolcular, başkan Ali Koç’a ve taraftara olan güvenleri sayesinde tam kapasitelerini ortaya koyup galip gelmek için her şeyi denedi. Ancak çok yetenekli ve yaratıcı olmadıklarından, takımda gerçek bir santrfor ile 10 numara da bulunmadığından maçlar F.Bahçe’nin rahat kazanacağı formata dönüşmüyor. Kanarya, bu hafta Ankaragücü karşısında da geriden gelip 2-1 kazandı ama... Bakalım neler oldu?
- F.Bahçe’nin 11’inde en yaratıcı futbolcusu Arda Güler. Top onun ayağına gelince adam eksiltiyor, derin paslar atıyor, asistler yapıyor. Adeta takımı net pozisyona sokacak 10 numaralı futbolcunun yapması gereken her şeyi sergiliyor. Bu maçta sadece gol vuruşlarında başarısızdı. Bunları yapsa neredeyse Türkiye’nin Messi’sini izlemiş olacaktık.
- Lütfen soruyorum. Eğer Serdar Dursun santrforda oynuyorsa, onun tek özelliği sağdan ve soldan gelen ortalara kafa vurup gol atması! Valencia ile Rossi orta atmaz, beklerin önü kapandığı için onlar da orta kesemez. F.Bahçe maç boyunca kanatları hiç kullanmadan neredeyse oyunu bitirdi. Bu takım nasıl gol atacak?
- F.Bahçe’de orta sahadaki Zajc ve İsmail zaman zaman ofansa katkı sağlasa bile fizik güç olarak çok eksikler. Hücuma daha çok katkı sağlamalılar.
- Rossi ile Valencia aynı anda forvet hattında oynamaz. İki aynı özellikte olan oyuncu. Birbirlerinin boş alanlarını kapatıyorlar. Bir kişinin yapacağı işi ikisi yapıyor. Adeta F.Bahçe’yi bir kişi eksik oynatıyorlar. Sürekli yazıyoruz, F.Bahçe’nin santrforu kim, forvet hattında kim var? F.Bahçe; Serdar Dursun’la, King’le, Pedro’yla nasıl şampiyonluğa oynar? Valencia hariç, Rossi’yi de eklersek diğer 4 forvetin attığı gol sayısı 10’u geçmez!
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