Ali Koç ve taraftar ne yapsın?

16 Nisan 2023 Pazar

Fenerbahçe, Ankaragücü’nü konuk ettiği maçta ortaya mükemmel bir takım ruhu koydu. Futbolcular, başkan Ali Koç’a ve taraftara olan güvenleri sayesinde tam kapasitelerini ortaya koyup galip gelmek için her şeyi denedi. Ancak çok yetenekli ve yaratıcı olmadıklarından, takımda gerçek bir santrfor ile 10 numara da bulunmadığından maçlar F.Bahçe’nin rahat kazanacağı formata dönüşmüyor. Kanarya, bu hafta Ankaragücü karşısında da geriden gelip 2-1 kazandı ama... Bakalım neler oldu?