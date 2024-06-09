Ali Koç'tan seçim sonrası ilk sözler: 'Fenerbahçe çağı başlıyor'

Yayınlanma: 09.06.2024 - 20:15

Güncelleme: 09.06.2024 - 21:03

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen kongrede Ali Koç, kürsüye gelerek konuşma yaptı.

Ali Koç; güzel, demokratik ve heyecanlı bir kongreyi tamamladıklarını belirtti.

28 bine yakın oy kullanıldığını dile getiren Koç, "Bu Fenerbahçe demokrasisi adına büyük bir mutluluk, yeni bir rekordur. Türkiye'de hiçbir kulüp bu rakamlara yaklaşamıyor. Fenerbahçe büyüklüğünü bir kez daha gösterdik. Biz yüksek divan kurulu toplantılarımızı bile, rakip takımlarımızın üye sayısından fazla olduğu için demokrasi şöleninde yapıyoruz. Fenerbahçemizin geleceğine sizler karar verirsiniz. Resmi olmayan sonuçlar hepimize hayırlı olsun. Kongrede yarıştığım Sayın Aziz Yıldırım ve ekibine, bunu bir demokrasi şölenine çeviren siz üyelerimize yürekten teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kampanya süresince yaptığı konuşmaları hatırlatan ve gerçekleştirilen kongrede kazananın Fenerbahçe olmasını söylediğini dile getiren Koç, şöyle devam etti:

"Daha önce 'Bu yarışın bir kaybedeni olmasın, bir kazananı olsun, o da Fenerbahçe olsun.' dedim. Şimdi bunu gerçekleştirme zamanı. Bundan sonra önümüze bakma zamanı. Artık Fenerbahçe çağı, bugünden itibaren başlıyor. Başarılara doyacağımız, dünyada Fenerbahçeli olmayan taraftarların da Fenerbahçe'yi izleyeceği, hayran sayımızın artacağı, marka değerimizin gelişeceği, ulusal ve uluslararası başarılar elde edeceğimiz bir dönem yarından itibaren inşallah başlayacak. Fenerbahçe adını duyunca rakiplerimizin irkileceği bir döneme giriyoruz. Bütün dünyaya Fenerbahçe'nin büyüklüğünü gösterme zamanıdır. Yarından itibaren hepimiz bu yeni dönemin parçası olalım, herkesin çorbada tuzu olsun. Bugün bu camianın bütün renklerini kucaklamak için buradayız. Bizler hiçbir kulüpte olmayan bu dostluğu sahipleniriz, hem de artık sıkı sıkıya sahipleneceğiz."

"RİVA TARAFINDA BU SONUÇLARDAN MEMNUN OLMAYAN VARDIR"

Camiada birlik ve beraberliğin çok önemli olduğunun altını çizen Koç, şöyle konuştu:

"Size şampiyonluk yolunda kuracağımız takım yolunda belli tarifler verdik. Ama verdiğim bir diğer önemli tarif, kalıcı şekilde gerçekleştireceğimiz tarif, kırgınlıklar bitsin, geçmişi unutalım, geleceğe yepyeni bir sayfa açalım. Bu yolda samimi şekilde, hiç düşünmeden, hesap kitap yapmadan bir adım atan herkese 10 adım atacağımıza şüpheniz olmasın. Bize oy versin ya da vermesin, herkesi bu yolda birleştirmek için elimizden geleni yapacağız. Siz de buna ortak olacaksınız. Olmadığınız takdirde bu hedefi gerçekleştiremeyiz. Artık Fenerbahçe'yi, hocasını, yönetimini, başkanını sosyal medyada bir oyuncak haline getirmeyelim. Bütün sosyal medya gücümüzü rekabete, rakiplerimize, bize belden aşağı vuranlara ve yıkmak istediğimiz sistem için harcayalım."

Seçim sonuçlarının bazı kesimleri memnun etmediğini de dile getiren Koç, şunları söyledi:

"Eminim Riva tarafında bu akşamki sonuçlardan memnun olmayan biri vardır. Artık değişim zamanı. Küskünlükleri, kırgınlıkları arkamızda bırakarak daha güçlü bir Fenerbahçe oluşturalım. Yeni bir dönem için çalışıyoruz ve buradan söz veriyorum, dün olduğu gibi bugün de Fenerbahçemizin menfaatlerini her şeyin üzerinde tutacağız. Dün olduğu gibi bugün de her türlü zorluğu göğüsleyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de aslolan Fenerbahçe'dir diyeceğiz. Sesini yükseltenler, bize karşı güç gösterisi yapanlar çok iyi bilsinler ki, ağaçları büyüten gök gürültüleri değil yağmurlardır. Fenerbahçe sağanak yağmuruna herkes hazır olsun. Çünkü biz sesimizi değil gücümüzü yükseltmek için devam ediyoruz. Yarın sabah gelin omuz omuza Fenerbahçe'nin umut ve başarı dolu geleceğini inşa edelim. Sen, ben, biz için değil Fenerbahçe için. Yaşa Fenerbahçe."