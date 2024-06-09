Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!
Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde bir kongre üyesi oyunu Dusan Tadic'ten yana kullandı.
Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimine sürpriz görsel damga vurdu.
Sarı lacivertli takımda bir kongre üyesi oy kullandığı sandığa Dusan Tadic pusulası koydu.
Fenerbahçeli üye, o anı telefonunun kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.
Bu fotoğraf karesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.
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