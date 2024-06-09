Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!

Fenerbahçe'de yapılan seçimlerde bir kongre üyesi oyunu Dusan Tadic'ten yana kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.06.2024 - 16:06
Fenerbahçe başkanlık seçiminde Dusan Tadic sürprizi!
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Fenerbahçe'de yapılan başkanlık seçimine sürpriz görsel damga vurdu.

Sarı lacivertli takımda bir kongre üyesi oy kullandığı sandığa Dusan Tadic pusulası koydu.

Fenerbahçeli üye, o anı telefonunun kamerasıyla çekerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu fotoğraf karesi kısa süre içinde sosyal medyada gündeme oturdu.


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