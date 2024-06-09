Fenerbahçe'den Cristiano Ronaldo yanıtı!
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco, seçimli genel kurul toplantısında taraftardan gelen Cristiano Ronaldo talebine yanıt verdi.
Fenerbahçe Kulübü'nün olağan seçimli genel kurul toplantısında Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir diyalog yaşandı.
Sarı-lacivertli kulübün sportif direktörü Mario Branco, Ali Koç'a destek vermek için Kadıköy'e giden isimlerden oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Mario Branco'ya büyük ilgi gösterdi.
"RONALDO BENİM YAŞIMDA"
Bir taraftar, Portekizli Mario Branco'dan 39 yaşındaki vatandaşı Cristiano Ronaldo'nun transfer edilmesini istedi.
48 yaşındaki Mario Branco gelen bu transfer talebi üzerine "Ronaldo yaşlı, yaşlı! Ronaldo benim yaşımda!" sözleriyle gülerek cevap verdi.
Mario Branco'nun Cristiano Ronaldo cevabı sosyal medyada kısa sürede en çok konuşanlardan oldu.
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