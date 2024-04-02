Ali Koç'tan Süper Kupa sözleri: 'İki opsiyonumuz var'

Yayınlanma: 02.04.2024 - 21:00

Güncelleme: 02.04.2024 - 21:05

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan Fenerbahçe, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" gündemiyle toplandı.

Ülker Stadyumu'ndaki Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, çoğunluğun sağlanmasının ardından başladı.

Genel Kurul'da Süper Kupa maçıyla ilgili konuşan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Burada iki opsiyonumuz var. Biri hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz U19 takımıyla çıkmak. Bu görüş sürecinde radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamalıyız dendi. Ben buna arkadaşlarımla beraber sonuna kadar katılıyorum. İlkesel sebeplerle katılıyorum. Ülke puanı, vatan millet sakarya diyeceksin, helal olsun diyeceksin, ondan sonra da 'rakibiniz kabul etmedi' diyeceksin.

Bir karar vermeliyiz, Süper Kupa maçına hiç çıkmama veya U19'la çıkma. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya katılamama. Yöneticilere 1-3 yıl hak mahrumiyeti, bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok, onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Süper Kupa maçına U19 ile çıkma opsiyonunu sizlere soracağız.

"TÜRKİYE KUPASI'NA KATILMAMA DÜŞÜNCESİNDEYİZ"

Bir diğer opsiyonumuz önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na katılmama. En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamız gerektiği düşüncesindeyiz. Bir karar vermeliyiz. Süper Kupa'ya çıkmazsan Türkiye Kupası ve Süper Kupa'ya kalamıyorsunuz. problem değil. Daha önemlisi 3 ay ile 1 yıl arası hak mahrumiyeti var. Herhalde bizi yakalamışken bırakmazlar. Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı, bilmiyoruz. Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız."