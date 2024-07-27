Ali Koç'tan TFF sözleri: 'Yıllar sonra o malum unsurları...'

Yayınlanma: 27.07.2024 - 14:08

Güncelleme: 27.07.2024 - 14:16

Başkan Ali Koç, Fenerbahçe temmuz ayı olağan Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

"Hepimiz Olimpiyatlara giden tüm sporcularla gurur duyuyoruz. İnşallah en yüksek sayıda madalya ile dönerler. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Belki 27 sporcu Paris'e başka kulüplerden gitse, teşekkür ederlerdi. Ancak biz olunca çok konuşan çıkmıyor. Antrenörlerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederim."

"BU VİZYONU AZİZ YILDIRIM YERLEŞTİRDİ"

"Hepimiz Olimpiyatlara giden tüm sporcularla gurur duyuyoruz. İnşallah en yüksek sayıda madalya ile dönerler. Çünkü ülkemiz bunu hak ediyor. Belki 27 sporcu Paris'e başka kulüplerden gitse, teşekkür ederlerdi. Ancak biz olunca çok konuşan çıkmıyor. Antrenörlerimize, sponsorlarımıza teşekkür ederim. Aziz Başkan'ın burada olması çok anlamlı. 'Dünyanın en büyük spor kulübü' olma vizyonunu Fenerbahçe'ye o yerleştirdi."

"AZİZ YILDIRIM'IN VARLIĞI REKABET AVANTAJI KAZANDIRIR"

"Seçim bitti, gerçekten Fenerbahçe kazandı. Son gün camianın istediği tablo, sizlerin mutlu olması. Artık enerjimizi birbirimize değil, Fenerbahçe'nin çubuklusu için harcama zamanı gelmiştir. Sizlerin bu şekilde mutlu olduğunu görmek bizler için mutluluk kaynağıdır. Aziz Yıldırım'ın mevcudiyeti, başkan kim olursa olsun destek vermesi büyük bir rekabet avantajı kazandırır. Bunu inşallah ileriki günlerde göreceğiz. Burada olduğu için başkanımıza ve arkadaşlarına teşekkür ederim."

"TFF SEÇİMLERİNDE İSYAN EDENLER KAZANDI"

"TFF seçimlerinde isyan edenler kazandı. Sonucu pek çok yer için sürpriz oldu. Bir ittifak kazandı. Bu ittifak kendinden oldu. Bu ittifak futbolun bağımsız olması anlamında çok önemli. Devletin çorbada tuzu olacak. Ancak biz sahada devletin elinin olmamasını istiyoruz. Kurulların liyakatle kurulmasını istiyoruz. Bir kulübün transfer tahtası kapandığında sihirli bir el olmamasını istiyoruz. 99 puan topladık, 7,5 milyon dolar aldık. Anadolu kulüpleri bu az gelir nedeniyle müdahaleye açık hale geliyor. Futbolun dünya çapında olması için devlet destek olacak. Devlet olmasa, bu statlar olur muydu? Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı... Herkes topa girmeli. Kısır bir rekabet içerisindeyiz."

İBRAHİM HACIOSMAONĞLU, TFF

"Giden, geleni aratır mı? Başkanınız olarak şunu söyleyebilirim, değişimin kazanması daha iyi oldu. Yıllar sonra o malum unsurları içinde bulundurmayan bir federasyon geldi. Fenerbahçe ile ilişkileri nasıl olur, bilemem. Bu saatten sonra söylemler değil eylemler önemli. Adil iklim sağlanırsa bunun destekçisi olacağız. Bu TFF o malum kulübü ittirecek diyemeyiz, ama gidenlerin ittireceği kesindi. O yüzden bu değişiklik oldu. Gidenin arkasından konuşmak istemiyorum. Ancak Fenerbahçe'ye büyük zararları oldu."

"FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ TEPKİ GÖSTERDİ"

"Seçim öncesi Fenerbahçe ve Beşiktaş tepki gösterdi. Fenerbahçe ve Beşiktaş camiaları, seçim öncesi TFF'ye yürüyüş yapsaydı, sizce aday olabilir miydi? İnsanlar açık açık tepkiden çekiniyorlar."

AZİZ YILDIRIM'A MESAJ

"Sayın başkan Aziz Yıldırım inşallah her branşta, tüm maçlarda yanımızda olursunuz."

"ŞEKİP BEY İLE YILLARCA BERABER ÇALIŞTIK"

Hafta içi Şekip Mosturoğlu ile toplantı yaptık. Asgari müşterekte buluşuruz. Yıllarca beraber çalıştık. Bu toplantıya katılmamayı düşünüyorduk ama her şey geride kaldı. Güzel bir hava var. İnşallah Divan Kurulu camiaya güzel bir hava getirir. Fenerbahçe'nin yüksek mertebesi her zaman yönetimin yanında olmuştur. İnşallah böyle devam eder."