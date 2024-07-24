18 kulüp destek verdi: Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı oldu!

Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi, Ali Koç yeniden başkan seçildi.

DHA
Yayınlanma: 24.07.2024 - 16:37
18 kulüp destek verdi: Ali Koç yeniden Kulüpler Birliği başkanı oldu!
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Kulüpler Birliği toplantısı sona erdi, Ali Koç yeniden Başkan seçildi. 19 kulüpten 18'i Ali Koç'a destek verdi. Ali Koç için destek vermeyen tek kulüp Galatasaray oldu.

Galatasaray adına toplantıya katılan ikinci başkan Metin Öztürk, Ali Koç için ret oyu verdi.


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