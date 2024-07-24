Ali Koç'tan En-Nesyri açıklaması!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği Vakfının toplantısına katılmadan önce yaptığı açıklamada Youssef En-Nesyri transferi için çok kısa bir açıklamada bulundu.
Kulüpler Birliği Vakfı'nın yeni başkanının seçileceği toplantı başladı. Vakfın Maslak'taki merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Süper Lig'de yer alan diğer kulüplerin başkan ya da temsilcileri katıldı.
"HAYIRLI OLSUN"
Kulüpler Birliği Vakfında başkanlık görevini bırakacak Ali Koç, toplantıya girerken basına yaptığı açıklamada, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki Faslı forvet Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda kendisi ve kulübü Sevilla ile bugün görüşmelere başlanmasına ilişkin "Hayırlı olsun." cevabını verdi.
FENERBAHÇE, EN-NESYRI'Yİ KAP'A BİLDİRDİ
Fenerbahçe'den KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Youssef En-Nesyri'nin transferi konusunda, Futbolcu ve Kulübü Sevilla Football Club, S.A.D. ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve Transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadeleri kullanılmıştı.
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