Ali Koç'tan Yüksek Divan Kurulu'nda tepki!

06 Kasım 2021 Cumartesi, 16:28

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'ndaki gergin ortama tepki göstererek kısa bir konuşma yaptı.

Gün boyu Divan Kurulu'nda gergin bir ortamın olması ve son olarak Ali Koç'un konuşmasından önce Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük ve bazı kurul üyeleri arasındaki tartışmalar nedeniyle konuşmasını çok kısa tuttu.

Ali Koç, "Tam 5 saattir buradayız. 3 saattir ilgiyle konuşmacıları izliyorum. Bugün az konuşacaktım. Soruları cevaplamayı düşünmüyordum. Konuşacaklarımı da konuşmayı düşünmüyorum bu ortamı gördükten sonra. Görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Ali Koç kürsüden indikten sonra masaya dönüp notlarını aldı ve salondan hızlıca ayrıldı. Yüksek Divan Kurulu'ndan bazı üyeler ise Ali Koç'u alkışladı.