Ali Koç'u istifaya çağırmıştı... Mahmut Uslu'dan adaylık sorusuna cevap!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Mahmut Uslu, Ali Koç ve yönetimi istifaya davet etti. Uslu, adaylık sorusuna da cevap verdi.

Ali Koç'u istifaya çağırmıştı... Mahmut Uslu'dan adaylık sorusuna cevap!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 21.04.2025 - 11:35

Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile berabere kalarak şampiyonluk yarışında ağır yara aldığı maçın ardından sarı-lacivertlilerin eski yöneticisi Mahmut Uslu dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Ali Koç ve yönetimi derhal istifaya davet eden Mahmut Uslu, "Alternatif bulunur, bıraksınlar. Bundan daha kötü olur mu ya? Kulübü bitirdiler. Şampiyonluk önemli değil, olur veya olmaz. Bir dakika durmadan ayrılsınlar. İnsanlara yazık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Mahmut Uslu "Aday olacak mısınız?" sorusuna "Her an her şey olabilir" cevabını verdi.

Jose Mourinho'yla ilgili de konuşan Uslu, "Mourinho ile ilgili ne diyeyim? Herkes her şeyi söylüyor, her şey ortada" dedi.


Etiketler: #fenerbahçe #Mahmut Uslu #adaylık

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