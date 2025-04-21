Eski hakemler, Fenerbahçe - Kayserispor maçını değerlendirdi: 'Müdahale etmemesi VAR skandalıdır'
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı mücadeledeki kararları değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ve Kayserispor 3-3 berabere kaldı. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
Skriniar'ın yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bülent Yıldırım: "İhlal zamanında top oyunun içinde mi? Hakem için de VAR için de temel kriter. Uzatmalı ihlaller silsilesi var. Sportmenliğe aykırı şekilde çekip çekip çekip bırakıyor, itmenin kuvveti ve etkisi sübjektif bir ihlal. Göstermek için Skriniar geriye doğru yatıyor. Pozisyonun tamamında top oyunda olsaydı, fikrim penaltıydı. Top oyunda olsaydı tartışmasız penaltıydı, VAR müdahalesi de gerekirdi. Top oyuna girdiği anda çekmeler, sündürme, itme tamamen bitmiş. Tam o esnada Skriniar düşerken top oyuna girdi."
- Bahattin Duran: "Teknik karar penaltı olamıyor, çünkü top oyunda değil. Jeanvier'in yaptığı hareket, baştan sona sportmence değil. Formadan çekme, tutma, en sonunda itme. Top oyunda olmadığı için teknik ceza verilmiyor ama Jeanvier sarı kart görmeliydi."
- Deniz Çoban: "Hakem teknik ceza vermiyor diye kabahahsiz mi, ceza verilmeli, Jeanvier sarı kart görmeli."
Kayserispor'un 2. golünden önce Gökhan Sazdağı, Szymanski'ye faul yapıyor mu? Devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: "Gökhan Sazdağı, topu Szymanski ile girdiği mücadele ile kazandı, topu alıp direkt ortayı yaptı ve gol oldu. Bu pozisyonda faul varsa atak başlangıç fazı. Çok net bir faul yaptı Gökhan Sazdağı topu kazanırken. Net faul ve net kanıtlar var. Golden önce net faul var. Atak başlangıç fazında faul var. VAR müdahalesi ile birlikte golün iptal edilmesi, Fenerbahçe'nin faulle oyuna başlaması gerekirdi."
- Deniz Çoban: "Gökhan Sazdağı, topla hiç ilgisi yokken faul yaptı. Szymanski'yi indirip topu aldı."
- Bülent Yıldırım: "Maç anında atak fazının başında topun nasıl kazanıldığı VAR protokolünde en temel konudur. Herhangi bir VAR hakeminin asli görevi budur. Ben VAR'a soruyorum, bundan daha açık, bundan daha bariz, bundan daha kanıtlanabilir bir faul var mıdır? Buna müdahale etmemesi skandaldır, VAR skandalıdır. Pozisyon tartışmasız her türlü faul. Gökhan, topun üzerinden kramponun üzeriyle Szymanski'yi uçurdu. Bundan daha açık bir faul nasıl olur!"
58. dakikada Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
- Bahattin Duran: "Doğru."
- Deniz Çoban: "Doğru."
- Bülent Yıldırım: "Doğru."
Fenerbahçe'nin 2. golü öncesi Edin Dzeko ofsaytta mı?
- Bahattin Duran: "Attamah kale çizgisine Edin Dzeko'dan daha yakın. Pilot kamerasından Dzeko daha önde gibi gözüküyor ama ofsayt kamerasından ve gol çizgisinden ofsayt değil. Gözün gördüğü ofsayt değil."
- Deniz Çoban: "Golden önce ofsayt olmadığını görmeliydik. Ofsayt çizgisini çekmek VAR odasının işi, yayıncı kuruluş bunu yapamıyor."
- Bülent Yıldırım: "VAR'ın işi bu. Ofsayt çizgisi çekilmeliydi. Ofsayt grafiğini sunmalılardı."
Etiketler: #fenerbahçe #hakem #kayserispor
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