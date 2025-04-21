Spor yazarları Fenerbahçe - Kayserispor maçını yorumladı: 'Modası çoktan geçmiş bir hoca'
Spor yazarları, Fenerbahçe'nin sahasında Kayserispor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
"MOURİNHO'NUN ESERİ"
Hilmi Türkay: "Fenerbahçe futboluyla taraftarına kan kusturuyor! Yazmaktan bıktım artık. Hep aynı şey... İlk 11’ler her maçta farklı, oyun önce kötü sonra iyi gibi. Bir standart yok. Geriye düşüyor, öne geçiyor ama skoru koruyamıyor... Hem de Kadıköy’de... Mourinho dün dörtlü forvetle başladı ama “Hikâye” desem yeri. Takım yine yürüdü sahada. Talisca ne yapsın, Maximin ne yapsın? Fenerbahçe neden sürekli kötü oynuyor? Hem de ligin bu döneminde... Ders çalışmak yok mu? Sarı-Lacivertli takımın ve Mourinho’nun taraftara yaşattığı kâbus hoş değil. Yediği üç golü de Livakovic’e yakıştıramadım. 9 eksikle gelen Kayserispor taş gibi top oynadı, tebrik etmek lazım. G.Saray’la puan farkı 5 oldu, bana göre artık bu iş bitti. Fenerbahçe için şampiyonluk bundan sonra hayalden bile öte.. Mourinho’nun eseri!" (Cumhuriyet)
"MODASI ÇOKTAN GEÇMİŞ BİR HOCA"
Uğur Meleke: "Fenerbahçe’nin dünkü Kayserispor ilk 11’i ve taktiği ise sadece bir orta-kafa-gol oyunuydu. Dzeko sahada bağlantı oyuncusu olarak yer almadığında oyun kilitleniyor: Fenerbahçeliler topu Maximin’e veriyor, Fransız oyuncu bir çalım atıp başarabilirse bir orta kesiyor, Nesyri ile Talisca da vurmaya çalışıyorlar. Bu, bir büyük takımın son 15-20 dakikalık stratejisi olabilir. Ancak ana taktiği olmamalı. Bu kadar çok yıldız oyuncusu olan bir takımın ana planı orta-kafa-gol ise sorun hocadadır. Demeçlerinde hâlâ 'özel biri' olduğunu iddia eden, sahaya yansıttıklarıysa son derece demode kalan bir hoca. Modası çoktan geçmiş bir hoca." (Hürriyet)
"MOURİNHO, FENERBAHÇE'Yİ BİTİRDİ"
Ömer Üründül: "Hadi Çağlar'ı oynatmıyorsun peki nerede Yusuf? Hani tüm medya ilk yarı sonunda 'Mourinho, Yusuf'u kazandırdı' diye methiyeler yazmıştı. Bir anda ortadan kayboldu. Ters ayaklı Mert Müldür'ü Kostic'e tercih etti. Halbuki Mert sahada atakların sonunu getiremeyen Osayi'den daha faydalı olur. Oğuz bir derbi maçıyla kadronun dışında kaldı. İrfan Can Kahveci, Mourinho'ya ne yaptı da tamamen devre dışı kaldı? Yürüyen Tadic'e sınırsız kredi niye verildi? Mourinho bu soruların hiçbirine ne yazık ki cevap veremez. Bunları kendisine sorsak 'Siz bana futbolu mu öğreteceksiniz' der. Ama Fenerbahçe'yi göz göre göre ne yazık ki bitirdi." (Sabah)
"BİR HİKAYE YAZICI: GÖKHAN SAZDAĞI"
Cem Dizdar: "İkinci devrenin hemen başında Sazdağı üzerine gelen Fenerbahçe hattındaki Szymanski’ye yine üstünlük sağladı. İkinci kez söktüğü topla ilerledi ve golü yaptırdı… Devamında ise yine bir tekrar sahne! Saint Maximin tıpkı Sazdağı’nın yaptığı gibi bir kez daha Sazdağı bölgesinden başlayarak ‘’çorap söker’’ gibi söktü savunmayı, golü de o attı. Favorinin, ‘’tedirginlik katsayı’’ yüksek maçı kazandığı düşünülürken yine Gökhan Sazdağı göründü Fenerbahçe savunmasının solunda ve beraberliği getirdi. Üstelik cezalı ve sakatlar nedeniyle 'Takımın yarısı yok' denirken. Acaba Kayseri sezona ‘’yerli mucitler’’le değil de Sergej Jakiroviç’le başlasa neler oldu diye düşünmeden edemiyor insan." (Fanatik)
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