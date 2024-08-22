Ali Koç'un CHP ve MHP'ye koalisyon çağrısı yaptığı ileri sürülmüştü: Fenerbahçe'den iddialara yanıt!
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Ankara'da CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etmişti. Sarı-lacivertli kulüp, yapılan ziyaretlerin koalisyon görüşmeleri amacıyla gerçekleştiği iddialarını yalanladı.
Fenerbahçe Kulübü, başkan Ali Koç'un Ankara'daki ziyaretleri kapsamında çeşitli haber kanalları ve sosyal medya hesaplarından ortaya atılan siyasi iddiaları yalanladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir. Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir. Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır" denildi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:
"Başkanımız Ali Y. Koç ve Yönetim Kurulumuzun, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler ile ilgili gündeme getirilen hayal mahsulü ve kötü niyetli iddialar üzerine açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Bu nezaket ziyaretlerinin yegane amacı yeni Yönetim Kurulumuzun önemli sosyal paydaşlarımız olan siyasi parti liderlerine takdim edilmesidir.
Ortaya atıldığı şekilde veya başka türlü hiçbir siyasi gündemi ve amacı bulunmamaktadır.
Dünyanın en büyük spor kulübü olan Fenerbahçemiz, siyasetin her zaman dışında kalmış, tüm partilere eşit mesafede durmaya büyük bir özen göstermiştir.
Kulüp olarak ilkemiz Türk sporuna hizmet etmek ve ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmektir. Fenerbahçe'nin adını siyasi değerlendirmelere dahil etmek büyük bir hadsizliktir.
Kamuoyundan ricamız bahsi geçen mesnetsiz ve gerçek dışı iddiaların dikkate alınmamasıdır.
Fenerbahçe Spor Kulübü"
"ÜLKE ELDEN GİDİYOR, ELİNİZİ TAŞIN ALTINA KOYUN"
Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, katıldığı bir televizyon programında, Koç’un Özgür Özel ve Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiğini ancak AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ziyaret etmediğini belirterek, “Kulislerde Ali Koç’un, ‘Ülke elden gidiyor. Ekonomi bunlarla toparlayamaz. Artık siz elinizi taşın altına koyun MHP ile CHP koalisyon yapsın’ dediği konuşuluyor” demişti.
Piar Araştırma Başkanı Kadir Atalay, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun” dediğini iddia etmişti.
Spor Haberleri
- Porto, Türk asıllı İsveçli oyuncuyu transfer ediyor!
- Eski başkandan adaylık sinyali!
- İngiliz kulüpten Fenerbahçe yanıtı!
- Jesus'a Manchester'dan 110 milyon Euro'luk transfer!
- Lugano maçı öncesi Beşiktaş'tan taraftarlarına uyarı!
- Beşiktaş'ta yollar ayrılıyor!
- Fenerbahçe'den iddialara yanıt!
- Vinicius Souza kimdir?
- Kiralık olarak forma giymişti: Göztepe'den Lis kararı!
- 13 yaşındaki Yağız Kaan, resmen 'Büyükusta'
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- 260 liraya sattığı şarabı mekanda 3 bin 300 liraya içti
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Ankara'da maymun çiçeği karantinası mı?
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!