Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü açıklamalarda bulunacak

Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un perşembe günü açıklamalarda bulunacağına dair paylaşımda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
09 Kasım 2021 Salı, 19:42
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü açıklamalarda bulunacak
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Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Ali Koç'un perşembe günü açıklamalarda bulunacağını aktardı.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:

Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da Kulübümüzün gündemine dair FB TV'den açıklamalarda bulunacaktır. 

Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

 


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