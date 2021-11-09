Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, perşembe günü açıklamalarda bulunacak
Fenerbahçe, Başkan Ali Koç'un perşembe günü açıklamalarda bulunacağına dair paylaşımda bulundu.
Fenerbahçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Başkan Ali Koç'un perşembe günü açıklamalarda bulunacağını aktardı.
Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde:
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da Kulübümüzün gündemine dair FB TV'den açıklamalarda bulunacaktır.
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Bilgilendirme | Başkanımız Ali Y. Koç, 11 Kasım Perşembe günü saat 16.00’da Kulübümüzün gündemine dair @fbtv'de açıklamalarda bulunacaktır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 9, 2021
Camiamızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/eHwTUz5mhA
Video Haberler
- Akkuyu'da bu kez su baskını!
- İstanbul Boğazı'nda büyük tehlike atlatıldı
- İstanbul'da izleyenleri şaşkına çeviren anlar
- AKP'li Yavuz'un canlı yayındaki zor anları
- Esenyurt'ta izleyenleri tebessüm ettiren anlar
- 'İzahı olmayan şeyin mizahı olur'
- Arınç’tan çarpıcı ‘Soros’ itirafı
- Sosyal medya bu röportajı konuşuyor
- Canlı yayında 'Merkez Bankası' şoku
- AKP'li Belediye Başkanı robota kendini övdürdü
En Çok Okunan Haberler
- Eski şampiyon, hayatını kaybetti!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki son anket
- Akşener'den Erdoğan'a sert yanıt
- Üniversiteden Erdoğan'ın diploması hakkında açıklama
- Meral Akşener’den Lütfü Türkkan için ilk yorum
- ByLock’un sahibi hapisten çıktı
- ABD'deki Halkbank davasında flaş gelişme!
- Örgüt evinden Erdoğan'ın yanı başına uzanan yol
- İYİ Parti'de 'küfür' istifası
- Kapalıçarşı esnafından dikkat çeken altın fiyatı tahmini