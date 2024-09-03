Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!

Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfı yarı finalinde karşılaştığı Norveçli Tommy Urhaug'a 3-0 mağlup olarak bronz madalya elde etti.

AA
Yayınlanma: 03.09.2024 - 16:28
Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!
Abone Ol google-news

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.

South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.

ART ARDA 3 OLİMPİYATTA BRONZ MADALYA

Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.

Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.


Ali Öztürk haberleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları haberleri bronz madalya haberleri Para Masa Tenisi haberleri

İlgili Haberler

Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale çıktı!

Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale çıktı!
Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!

Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler