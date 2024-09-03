Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!
Ali Öztürk, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfı yarı finalinde karşılaştığı Norveçli Tommy Urhaug'a 3-0 mağlup olarak bronz madalya elde etti.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisinde erkekler S5 sınıfında milli sporcu Ali Öztürk, bronz madalya elde etti.
South Paris Arena 4'te düzenlenen para masa tenisi müsabakalarında milli sporcu Ali Öztürk, S5 sınıfında yarı finalde Norveç'ten Tommy Urhaug'la karşılaştı.
ART ARDA 3 OLİMPİYATTA BRONZ MADALYA
Rakibine 11-8, 11-7 ve 11-6'lık setlerle 3-0 kaybeden Ali Öztürk, organizasyonu bronz madalyayla tamamladı.
Rio 2016'da takımlarda, Tokyo 2020'de ise bireyselde bronz madalyalar alan Ali, Paris 2024'te de bireyselde bronz madalya kazandı.
Ali Öztürk haberleri Paris 2024 Paralimpik Oyunları haberleri bronz madalya haberleri Para Masa Tenisi haberleri
Spor Haberleri
- Uruguaylı yıldızdan milli takım kararı!
- Galatasaray'dan Osimhen için flaş Chelsea yanıtı!
- Ali Öztürk'ten üst üste 3. kez olimpiyat madalyası!
- Milli takım kadrosuna flaş ekleme!
- Milli oyuncudan ilk açıklama!
- Galler-Türkiye maçının hakemi belli oldu!
- Beşiktaş'tan transfer itirafı!
- Galatasaray'dan dikkat çeken yanıt!
- Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı!
- Beşiktaş'tan yabancı sınırı hamlesi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Bakan Tunç'tan 'Narin' açıklaması
- 'Kendisi için sirk cambazı ve zübük ifadelerini...'
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Evinde ölü bulunmuştu: Cenaze töreni belli oldu
- Hedefte Paris Büyükelçiliği mi var?
- Narin soruşturmasında yeni gelişme
- Yazarımız Murat Ağırel'e ölüm tehdidi!
- Bu sefer 24 kat artırdılar
- Dilruba'nın avukatından Cumhuriyet'e flaş açıklama
- Savcı İşçimen'i darbeden şüphelinin ifadesi ortaya çıktı