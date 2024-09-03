Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda finale çıktı!
Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları yüzme yarışlarında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfında finale yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzmede milli sporcular Sevilay Öztürk ve Sümeyye Boyacı, finale çıktı.
Paris La Defense Arena'da düzenlenen yüzme yarışlarında kadınlar 50 metre sırtüstü S5 sınıfının elemeleri yapıldı.
FİNAL YARIŞI BU AKŞAM
Toplam 16 sporcunun katıldığı elemelerde genel sıralamada Sümeyye 43.84'lük zamanıyla 5'inci, Sevilay ise 45.34'lük zamanıyla 8'inci olarak final bileti aldı.
Milli sporcuların final yarışı bu akşam TSİ 19.33'te yapılacak.
Tokyo 2020'de bu stilde Sevilay Öztürk bronz madalya alırken, Sümeyye Boyacı 4. olmuştu.
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