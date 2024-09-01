Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya olmak toplam 10 madalyayla en çok madalya kazananlar listesinde 9. sırada yer aldı.