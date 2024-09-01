Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!
Paris'te 8 Eylül'e kadar devam edecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.
Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya olmak toplam 10 madalyayla en çok madalya kazananlar listesinde 9. sırada yer aldı.
MERYEM BETÜL ÇAVDAR'DAN BRONZ MADALYA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı.
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yu mağlup etti.
ALİ CAN ÖZCAN'DAN GÜMÜŞ MADALYA
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.
ABDULLAH ÖZTÜRK VE NESİM TURAN BRONZ MADALYA KAZANDI
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.
MAHMUT BOZTEKE'DEN PARA TEKVANDODA ALTIN MADALYA
Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.
GAMZE GÜRDAL'DAN GÜMÜŞ MADALYA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.
FATİH ÇELİK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.
AYSEL ÖZGAN'DAN ATICILIKTA GÜMÜŞ MADALYA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti.
OKÇULUKTA ALTIN MADALYA ÖZNUR CÜRE GİRDİ'DEN
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.
SERKAN YILDIRIM'DAN ALTIN MADALYA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.
MUHAMMED KHALVANDİ'DEN GÜMÜŞ MADALYA
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletizm erkekler cirit atmada Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.
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