Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

Paris'te 8 Eylül'e kadar devam edecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz olmak üzere 10 madalyaya ulaşan Türkiye, madalya sıralamasında ise 9. yükseldi.

AA
01 Eylül 2024 Pazar, 13:04
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, madalya tablosunun ilk sırasındaki yerini korudu.

Paris'te 8 Eylül'e kadar sürecek oyunların dördüncü gününü Türkiye, 3 altın, 5 gümüş, 2 bronz madalya olmak toplam 10 madalyayla en çok madalya kazananlar listesinde 9. sırada yer aldı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

MERYEM BETÜL ÇAVDAR'DAN BRONZ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Meryem Betül Çavdar, kadınlar K44 52 kiloda bronz madalya kazandı.

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı olan Meryem Betül, 1 numaralı seribaşı Meksikalı Jessica Garcia Quijano'yu mağlup etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

ALİ CAN ÖZCAN'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 2 numaralı seribaşı Ali Can Özcan, bu kategorinin 1 numaralı seribaşı İsrailli rakibi Asaf Yasur'la altın madalya maçına çıktı. Rakibine 19-12 yenilen Ali Can, Türkiye'ye gümüş madalya kazandırdı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

ABDULLAH ÖZTÜRK VE NESİM TURAN BRONZ MADALYA KAZANDI

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para masa tenisi çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk-Nesim Turan ikilisi, MD 8 sınıfında bronz madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

MAHMUT BOZTEKE'DEN PARA TEKVANDODA ALTIN MADALYA

Grand Palais'te düzenlenen para tekvando müsabakalarında 1 numaralı seribaşı Mahmut Bozteke, finalde 2 numaralı seribaşı Moğolistan'dan Bolor-Erdene Ganbat'ı mağlup ederek altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

GAMZE GÜRDAL'DAN GÜMÜŞ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Gamze Gürdal, kadınlar K44 57 kiloda gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

FATİH ÇELİK GÜMÜŞ MADALYANIN SAHİBİ OLDU

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli tekvandocu Fatih Çelik, erkekler K44 70 kiloda gümüş madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

AYSEL ÖZGAN'DAN ATICILIKTA GÜMÜŞ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli sporcu Aysel Özgan, atıcılık branşında kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1 sınıfında gümüş madalya elde etti.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

OKÇULUKTA ALTIN MADALYA ÖZNUR CÜRE GİRDİ'DEN

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli para okçu Öznur Cüre Girdi, kadınlar makaralı yayda altın madalya kazandı.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

SERKAN YILDIRIM'DAN ALTIN MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda atletizm branşında erkekler 100 metre T12 sınıfında milli sporcu Serkan Yıldırım, altın madalyanın sahibi oldu.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda madalya yağmuru!

MUHAMMED KHALVANDİ'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda para atletizm erkekler cirit atmada Muhammet Khalvandi, gümüş madalya kazandı.

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