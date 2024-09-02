Aysel Önder Paris 2024'te dünya rekoruyla finale yükseldi!

Yayınlanma: 02.09.2024 - 22:48

Güncelleme: 02.09.2024 - 22:48

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda mücadele eden milli sporcu Aysel Önder, kadınlar T20 400m elemelerinde 54.96'lık derece yaptı ve dünya rekoru kırarak finalde yarışmaya hak kazandı.

AYSEL ÖNDER DÜNYA REKORU KIRDI

Milli sporcu Aysel Önder, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın kadınlar T20 400m elemelerinde mücadele etti. Yarışı 54.96'lık dereceyle bitiren Aysel Önder, finale yükseldi. Milli sporcu, bu derecesiyle dünya rekorunu da kırmış oldu.

Aysel Önder'in yer alacağı final yarışı salı günü TSİ 20.08'te koşulacak.